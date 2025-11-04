FIA-Strafen Verstappen, Norris, Piastri: Wer zittert?

​Vier Grands Prix und zwei Sprints vor Schluss der Formel-1-Saison 2025 geraten einige Fahrer in den kritischen Bereich bezüglich Motorenteile. Wer von den drei WM-Anwärtern muss zittern?

Mit der Einführung der Turbohybrid-Ära in der Formel 1 Anfang 2014 ist die Anzahl Motoren begrenzt worden, welche von den Piloten über die ganze Saison verwendet werden dürfen. Dies aus Spargründen.

Um genau zu sein, besteht eine so genannte Antriebs-Einheit in der Königsklasse aus sieben verschiedenen Elementen, und deren Gebrauch ist auf folgende Stückzahlen beschränkt.

4 Verbrennungsmotoren (internal combustion engine oder ICE)

4 MGU-H (motor generation unit heat, elektrischer Generator am Turbolader)

4 MGU-K (motor generator unit kinetic, elektrischer Generator für Bremsenergie)

4 Turbolader

2 Batterien

2 Steuerelektronik-Einheiten

8 Auspuffanlagen

In Sachen Strafen ist im Reglement verankert: Sollte ein Fahrer mehr Motorenteile als erlaubt einsetzen, droht ihm gemäss Artikel 28.3 eine Versetzung in der Startaufstellung, um zehn Startplätze beim ersten zusätzlichen Element (wenn beispielsweise ein fünfter Verbrennungsmotor fällig wurde), um fünf Startplätze bei jedem weiteren zusätzlichen Element (wenn auch diese fünf nicht reichten).



Sollte ein Pilot an einem Wochenende mehr als 15 Startplätze Strafe bekommen aufgrund des Einbaus neuer Motorenteile, dann muss er automatisch von ganz hinten starten.



Wie sieht die Anzahl verbrauchter Elemente nun bei den drei WM-Anwärtern Lando Norris, Oscar Piastri und Max Verstappen aus?



Lando Norris

4 Verbrennungsmotoren

4 MGU-H

4 MGU-K

4 Turbolader

2 Batterien

2 Steuerelektronik-Einheiten

3 Auspuffanlagen



Oscar Piastri

4 Verbrennungsmotoren

4 MGU-H

4 MGU-K

4 Turbolader

2 Batterien

2 Steuerelektronik-Einheiten

3 Auspuffanlagen



Max Verstappen

4 Verbrennungsmotoren

4 MGU-H

4 MGU-K

4 Turbolader

2 Batterien

2 Steuerelektronik-Einheiten

7 Auspuffanlagen



Will heissen: Norris und Piastri haben nur noch Spielraum bei den Auspuffanlagen, Max Verstappen kaum noch.



Bei allen drei darf in Sachen Technik nichts mehr schieflaufen – sonst setzt es Strafversetzungen.





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20







