​Die Formel 1 liefert immer wieder einen Thriller, aber an und an halt auch Rennen, in welchen die Piloten vorsichtig an die Arbeit gehen müssen. Williams-Ass Carlos Sainz hat da ein paar Vorschläge.

Zum fünften Mal 2025 tritt die Formel 1 am kommenden Wochenende im Sprint-Format an, dieses Mal in Brasilien. Zuletzt fiel in den Sprints auf: Die meisten Fahrer gingen mit dem gleichen Reifentypen an den Start, daher gab es im kurzen F1-Lauf wenig Überholmanöver.

Der vierfache GP-Sieger Carlos Sainz hat sich Gedanken gemacht, wie die Spannung erhöht werden könnte. Der 31-jährige Spanier in Diensten des Traditionsrennstalls Williams erklärt: «Bei gewissen Rennen erzeugt ein Schauer Spannung, und auf einmal hast du einen grandiosen Sprint. Aber meist ist es halt trocken, und da wäre vielleicht eine Formatänderung nötig.»

«Zugegeben, ich bin kein grosser Fan des Sprints, weil er vorwegnimmt, wie der erste Teil des Grand Prix aussehen wird, da die Sprint-Quali dasselbe Format wie jene fürs Sonntagsrennen hat, wenn auch kürzer. Ich würde mir für den Sprint andere Ideen wünschen, damit er nicht so viel über das Rennen preisgibt.»

Der Madrilene schlägt vor: «Eine einfache Idee wäre sicherzustellen, dass alle Fahrer den Sprint mit Soft-Reifen fahren müssen, also Reifen mit hohem Verschleiss. Normalerweise wählen wir nur auf ganz wenigen Strecken für den ersten GP-Teil die weichen Walzen. Das wäre eine einfache und auch praktische Lösung, auch weil wir fünf Reifensätze davon in die Tonne schmeissen.»

«So oft fahren wir im Qualifying nur eine Runde mit weichen Reifen und geben sie dann zurück. Ich weiss nicht, wo Pirelli sie lagert, aber für uns sind es Reifen für eine Runde, daher wäre das eine einfache Lösung.»



(Wir unterbrechen hier kurz: Nach dem Einsatz werden sämtliche Pneus, ob gebraucht oder neu, von den Felgen genommen, in einer Spezialanlage zerkleinert und für industrielle Anwendungen verarbeitet.)



Sainz weiter: «Aber wahrscheinlich brauchen wir da etwas mehr Spannung. Der Sprint sollte pfeffriger sein. Wir könnten da mit verschiedenen Formaten experimentieren.»



«Ich kein kein Fan von umgekehrter Startaufstellung, zu künstlich, aber ich wäre nicht abgeneigt, etwas Neues auszuprobieren. Das Sprint-Qualifying könnte auch anders gestaltet werden. Man sollte einfach immer wieder mal etwas Neues einbauen und verschiedene Dinge ausprobieren.»



«Wenn das dann funktioniert, super, und es ist besser für das Format; falls nicht, sollte man keine Angst haben das zuzugeben, es verwerfen und etwas Anderes versuchen.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20



