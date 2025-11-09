Red Bull Racing: Risiko zahlte sich nicht aus

Das Red Bull Racing Team ging nach dem Sprint und vor dem GP-Qualifying in Interlagos ein Risiko ein, indem es bei der Abstimmung von Max Verstappens Dienstwagen einen Weg einschlug, der sich als falsch erwies.

Das hat sich nicht gelohnt: Red Bull Racing-Star Max Verstappen klagte bereits im Sprint-Qualifying und Sprint über das Fahrverhalten seines GP-Renners, das ihm die Arbeit im Cockpit deutlich erschwerte. Der vierfache Champion und Titelverteidiger schaffte es dennoch als Vierter ins Ziel – und erklärte hinterher, dass sich etwas ändern müsse, um mit den Gegnern vor ihm mithalten zu können.

Sein Team reagierte mit umfassenden Änderungen an der Fahrzeugabstimmung – und ging dabei ein mutiges Risiko ein, für das es nicht belohnt wurde. Verstappen blieb als Sechzehnter des erste Quali-Abschnitts im Q1 hängen. Danach zeigte er sich ratlos über die Gründe für das schlechte Fahrverhalten, das ein besseres Ergebnis unmöglich gemacht hatte.

Teamchef Laurent Meikes gestand: «Natürlich hat niemand so etwas erwartet. Wir waren schon seit unserer Ankunft hier mit dem Auto unzufrieden, und man konnte bereits im Training und sprint Sprint sehen, wie gross die Probleme waren. Wir konnten zwar nicht um den Sieg mitkämpfen, aber wenigstens mit der Gruppe hinter den Spitzenreitern mithalten.»

«Wir sind dann vor dem Qualifying ein Risiko eingegangen, um zu sehen, ob wir das Auto nicht verbessern können. Aber dieser Schuss ging nach hinten los», räumte der Franzose ein. «Manchmal ist das der Preis, den man zahlt, wenn man mutig ist und etwas riskiert – man kann nicht immer nur gewinnen. Das ist schmerzlich, aber wir werden unsere Lehren daraus ziehen und uns dadurch verbessern», fügte er trocken an.

Qualifying, Brasilien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:09,511 min

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:09,685

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:09,805

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:09,886

05. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:09,931

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:09,942

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:09,962

08. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:09,977

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:10,002

10. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:10,039

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:10,001

12. Alex Albon (T), Williams, 1:10,053

13. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:10,100

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:10,161

15. Carlos Sainz (E), Williams, 1:10,472

16. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,403

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:10,438

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:10,632

19. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:10,711

20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, ohne Zeit