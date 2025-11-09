Red Bull Racing: Risiko zahlte sich nicht aus
Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies
Das hat sich nicht gelohnt: Red Bull Racing-Star Max Verstappen klagte bereits im Sprint-Qualifying und Sprint über das Fahrverhalten seines GP-Renners, das ihm die Arbeit im Cockpit deutlich erschwerte. Der vierfache Champion und Titelverteidiger schaffte es dennoch als Vierter ins Ziel – und erklärte hinterher, dass sich etwas ändern müsse, um mit den Gegnern vor ihm mithalten zu können.
Sein Team reagierte mit umfassenden Änderungen an der Fahrzeugabstimmung – und ging dabei ein mutiges Risiko ein, für das es nicht belohnt wurde. Verstappen blieb als Sechzehnter des erste Quali-Abschnitts im Q1 hängen. Danach zeigte er sich ratlos über die Gründe für das schlechte Fahrverhalten, das ein besseres Ergebnis unmöglich gemacht hatte.
Teamchef Laurent Meikes gestand: «Natürlich hat niemand so etwas erwartet. Wir waren schon seit unserer Ankunft hier mit dem Auto unzufrieden, und man konnte bereits im Training und sprint Sprint sehen, wie gross die Probleme waren. Wir konnten zwar nicht um den Sieg mitkämpfen, aber wenigstens mit der Gruppe hinter den Spitzenreitern mithalten.»
«Wir sind dann vor dem Qualifying ein Risiko eingegangen, um zu sehen, ob wir das Auto nicht verbessern können. Aber dieser Schuss ging nach hinten los», räumte der Franzose ein. «Manchmal ist das der Preis, den man zahlt, wenn man mutig ist und etwas riskiert – man kann nicht immer nur gewinnen. Das ist schmerzlich, aber wir werden unsere Lehren daraus ziehen und uns dadurch verbessern», fügte er trocken an.
Qualifying, Brasilien
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:09,511 min
02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:09,685
03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:09,805
04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:09,886
05. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:09,931
06. George Russell (GB), Mercedes, 1:09,942
07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:09,962
08. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:09,977
09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:10,002
10. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:10,039
11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:10,001
12. Alex Albon (T), Williams, 1:10,053
13. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:10,100
14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:10,161
15. Carlos Sainz (E), Williams, 1:10,472
16. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,403
17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:10,438
18. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:10,632
19. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:10,711
20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, ohne Zeit