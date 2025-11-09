Brasilien: Max Verstappen auf P16, WM-Chance dahin?

​War’s das mit der Aussenseiter-Chance von Max Verstappen für die Formel-1-WM 2025? WM-Leader Lando Norris startet in Brasilien von der Pole, Max Verstappen befindet sich nur auf Platz 16.

Nach dem verpatzten Abschlusstraining zum Grossen Preis von São Paulo, der Niederländer erstmals seit Russland 2021 out im ersten Quali-Segment, nur Startplatz 16, ist die Ausgangslage für den vierfachen Champion ganz, ganz schwierig.

Die Fans von Max Verstappen klammern sich an die Hoffnung: Hat ihr Max diesen Traditions-GP im vergangenen Jahr nicht von Platz 17 aus gewonnen?

Das Problem dabei: 2024 fand der Grand Prix auf nasser Bahn statt, Verstappen konnte seine überragende Fahrzeugbeherrschung einbringen, das McLaren-Duo Norris und Piastri patzte.

Dieses Mal gab sich Norris keinen Makel und wird vom besten Startplatz ins Rennen gehen, Verstappen sitzt in einem störrischen Rennwagen, der überhaupt nicht so liegt wie es sich der 68-fache GP-Sieger wünscht. Und der Grand Prix wird dieses Mal auf trockener Bahn stattfinden.



Erfolgsaussichten daher: düster.



Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko: «Wir hatten am Wagen von Max massive Änderungen vorgenommen, aber statt Verbesserungen zu erzielen, sind unsere gravierenden Probleme im zweiten Pistenabschnitt geblieben – und in den anderen zwei Pistenteilen sind wir langsamer geworden.»



«Theoretisch hätte unsere Änderung einen klaren Schritt nach vorne bringen müssen, aber dass es gleich so daneben geht, das hat niemand kommen sehen.»



«Das ergibt nun für Max eine sehr schwierige Ausgangslage. Denn im Sprint haben wir erlebt, wie knifflig es geworden ist, auf dieser Bahn zu überholen.»



Ist Red Bull Racing mit der Änderung der Abstimmung ein zu grosses Risiko eingegangen? Dr. Marko: «Nachher ist man immer der Gescheite, daher – ja. Möglicherweise haben auch die Temperaturen der Reifen hier eine Rolle gespielt. Doch egal, was Max im Auto unternommen hat, da war einfach keine Haftung. Und wenn man die Reifen nicht zum Arbeiten bringt, dann kann ein Fahrer nicht mehr viel machen.»







Qualifying, Brasilien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:09,511 min

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:09,685

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:09,805

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:09,886

05. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:09,931

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:09,942

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:09,962

08. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:09,977

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:10,002

10. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:10,039

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:10,001

12. Alex Albon (T), Williams, 1:10,053

13. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:10,100

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:10,161

15. Carlos Sainz (E), Williams, 1:10,472

16. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,403

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:10,438

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:10,632

19. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:10,711

20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, ohne Zeit