Max Verstappen: «Habe das überhaupt nicht erwartet»

Max Verstappen hatte bereits im Vorjahr eine beachtliche Aufholjagd in Interlagos gezeigt. Auch in dieser Saison stellte der Titelverteidiger seine Klasse unter Beweis und fuhr von der Boxengasse aufs Podest.

Damit hatte selbst Max Verstappen nicht gerechnet: Nachdem der Red Bull Racing-Star tags zuvor im Qualifying zum Grand Prix von São Paulo ein bitteres Q1-Aus hatte hinnehmen müssen, entschied sich seine Mannschaft, das Auto um- und eine neue Antriebseinheit einzubauen. Damit lag das Team aus Milton Keynes goldrichtig, denn Verstappen konnte im Rennen eine Aufholjagd zeigen, die an seinen letztjährigen Auftritt in Interlagos erinnerte.

2024 schaffte es der vierfache Champion von Startplatz 17 aus den Sieg einzufahren. Diesmal fuhr er von der Boxengasse los und landete als Dritter auf dem Podest. Er kreuzte die Ziellinie nur knapp 10 Sekunden nach Sieger Lando Norris und bloss 0,362 sec nach dem zweitplatzierten Mercedes-Rookie Kimi Antonelli. Dabei musste er nicht nur viele Gegner überholen, sondern auch bereits in der achten Runde die Box ansteuern, weil er sich einen Schaden am rechten Vorderreifen zugezogen hatte.

Verstappen gestand nach der Aufholjagd: «Das Rennen war sehr ereignisreich, ich musste viele Autos überholen, weil ich aus der Boxengasse losfuhr. Ich denke, unser Tempo war in allen Stints ziemlich stark. Aber ich habe dennoch überhaupt nicht erwartet, dass ich es aufs Podest schaffe – vor allem auch mit dem Reifenschaden, der mich nach wenigen Runden an die Box zwang.»

«Das ist ein unglaubliches Ergebnis für uns. Ich bin sehr glücklich damit, und ich bin sehr stolz auf alle im Team. Der Samstag war sehr hart für uns. Aber wir geben nie auf und versuchen immer, uns zu verbessern und mehr Zeit zu finden, und zum Glück haben wir das heute wieder geschafft», fügte der Niederländer an.

«Ich habe einfach versucht, so schnell wie möglich an allen Gegnern vorbeizukommen, weil du willst als Fahrer natürlich nicht zu viel Zeit verlieren. Einige Autos waren auch in einem DRS-Zug, das war also nicht immer einfach. Dass ich trotz all dem nur zehn Sekunden nach dem Sieger ins Ziel gekommen bin, ist unglaublich für uns», ergänzte der 28-Jährige.

São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22