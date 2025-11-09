Charles Leclerc nach Crash: Kritik an Kimi Antonelli

Ferrari-Star Charles Leclerc wurde im Rennen auf dem Autódromo José Carlos Pace Opfer einer Kettenreaktion, die Oscar Piastri auslöste. Der Monegasse übte hinterher aber auch Kritik an Kimi Antonelli.

Das Rennen auf dem Rundkurs von Interlagos dauerte für Charles Leclerc nur fünf Runden. Denn im sechsten Umlauf war der Ferrari-Star plötzlich mit gebrochener linker Vorderachse unterwegs. Grund dafür war eine Kollision mit Kimi Antonelli, der seinerseits ein unliebsames Treffen mit dem McLaren von Oscar Piastri hatte.

Der Australier wurde von den Regelhütern Gerd Ennser, Mathieu Remmerie, Tanja Geilhausen, Pedro Lamy und Luciano Burti als Schuldiger für die unheilvolle Kettenreaktion ausgemacht und mit einer 10-sec-Zeitstrafe bedacht, die er im Rennen auch ableisten konnte. Denn wie Antonelli hatte auch der McLaren-Pilot Glück im Unglück und konnte weiterfahren.

Leclerc, der durch den Kontakt mit dem Mercedes-Rookie ausfiel, fand aber: Auch Antonelli trägt eine Teilschuld am Unfall. Nach seinem Ausfall stellte er klar: «Es stimmt schon, dass wir ein Regelwerk haben und die Stewards geben immer ihr Bestes, um die Regeln anzuschauen und zu verstehen, wer die Schuld an einem Unfall trägt. In diesem Fall denke ich aber wirklich, dass Kimi sich bewusst war, dass Oscar auf der Innenseite war.»

«Ja, sie waren nicht nebeneinander unterwegs, wie es die Regeln verlangen. Aber du kannst eine Kurve nicht so fahren, als wäre da niemand, wenn einer auf der Innenspur ist – egal, wie weit dieser weg ist. Für mich geht der Crash deshalb zur Hälfte auf die Kappe von Kimi und Oscar. Und ich finde nicht, dass Oscar die gesamte Schuld auf sich nehmen sollte», erklärte der achtfache GP-Sieger. «Für mich bedeutete der Crash, dass das Rennen zu Ende war, was natürlich sehr frustrierend ist.»

São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22