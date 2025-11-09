Oscar Piastri: «Kann mich nicht in Luft auflösen»

McLaren-Star Oscar Piastri nahm den GP in Brasilien von Startplatz 4 in Angriff und kam am Ende als Fünfter ins Ziel. Der WM-Zweite kassierte eine schmerzliche Zeitstrafe, für die er wenig Verständnis aufbrachte.

Auf dem Autódromo José Carlos Pace hatte Oscar Piastri allen Grund, sich zu ärgern. Denn der von Startplatz 4 losgefahrene Australier geriet beim Restart mit Kimi Antonelli zusammen, der seinerseits an Charles Leclerc geriet, wodurch der Ferrari-Star unverschuldet ausfiel. Antonelli und Piastri konnten hingegen weiterfahren, und während der Formel-1-Rookie im Mercedes den zweiten Platz eroberte, musste Piastri eine schmerzliche 10-sec-Zeitstrafe hinnehmen.

Denn die Regelhüter Gerd Ennser, Mathieu Remmerie, Tanja Geilhausen, Pedro Lamy und Luciano Burti kamen zum Schluss, dass der McLaren-Star die alleinige Schuld an der Mehrfach-Kollision trug, die sich beim Restart nach der frühen Safety-Car-Phase in der ersten Kurve ereignete. Tatsächlich war Piastri noch nicht weit genug neben dem Mercedes-Star, weshalb dieser auch nicht verpflichtet war, ihm genügend Platz zu lassen. Ausserdem verbremste er sich beim Versuch, den Kontakt mit Antonellis Dienstwagen zu vermeiden.

Dennoch wunderte sich der McLaren-Star über das harte Urteil, das ihn im WM-Fight gegen seinen Teamkollegen Lando Norris schmerzlich zurückwarf. denn er kam nur als Fünfter ins Ziel, während der Brite das Rennen für sich entschied. «Meiner Meinung nach hatte ich eine sehr klare Chance, innen vorbeizugehen. Ja, die Räder haben blockiert, aber ich war auf der weissen Linie und konnte nicht weiter nach links fahren. Ich kann mich ja auch nicht in Luft auflösen.»

«Es ist, wie es ist, aber ich hätte nichts anders gemacht, wenn ich das nochmals könnte», fügte der Rennfahrer aus Melbourne an. Und er betonte: «Ich hatte alles ziemlich gut unter Kontrolle und ich konnte nicht einfach zurückstecken. Ich war so weit links wie möglich, daher ist schwer zu sagen, was ich noch hätte tun können.»





São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22