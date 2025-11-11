Juan Pablo Montoya: «Ferrari hört nicht auf Hamilton»

​Der kolumbianische GP-Sieger Juan Pablo Montoya ist überzeugt: Zwischen Ferrari und Superstar Lewis Hamilton gibt es Probleme mit der Kommunikation: «Ferrari unterstützt Lewis nicht ausreichend.»

Die Misere geht weiter: 21. GP-Wochenende des Jahres, wieder kein GP-Podestplatz für Lewis Hamilton in Rot, stattdessen Kollision mit Colapinto, Auto kaputt, das Team nahm den siebenfachen Champion aus dem Rennen.

Der siebenfache GP-Sieger Juan Pablo Montoya beobachtet aufmerksam, wie die Saison von Hamilton verläuft. Der 50-jährige Kolumbianer (sieben GP-Siege, WM-Dritter 2002 und 2003) macht Ferrari auf dem Portal PokerStrategy erhebliche Vorwürfe.

Der frühere BMW-Williams- und McLaren-Star sagt: «Lewis Hamilton hat etwas zu beweisen. Er wird sich niemals geschlagen geben. Er wird die Weltmeisterschaft gewinnen oder untergehen, da bin ich mir ganz sicher. Hamilton wird nächstes Jahr mit der neuen Rennwagen-Generation alles geben.»



«Hamiltons Frustration rührt daher, dass er glaubt, mehr für Ferrari zu tun, als das Team für ihn tut. Er hat wohl das Gefühl, sich sehr anzustrengen, um die Dinge zum Laufen zu bringen, aber das Team unterstützt ihn nicht ausreichend.»



«Ich sage – gebt Hamilton die richtigen Mittel, und er wird ganz vorne mitfahren. Wenn alles zusammenpasst und seine Motivation zurück ist, dann ist Hamilton so gut wie unaufhaltsam. Er wird ganz sicher nicht so schnell aufhören. Er will nicht, dass sein Ruf damit ausklingt, dass er sein Ziel verpasst hat.»



«Wenn man in einer Situation ist, in der man versucht, mehr für das Team zu geben und nicht die gleiche Energie zurückbekommt, dann ist das einfach nur frustrierend. Ferrari hört nicht auf Hamilton.»



«Auch für Charles Leclerc wird das Auto nicht besser. Je schneller die Ferrari-Ingenieure auf Hamiltons Vorschläge zur Verbesserung des Autos eingehen, desto besser wird es langfristig für das Team sein.»



«Ich verstehe nicht, warum alle dachten, der Ferrari würde konkurrenzfähig sein. Sie haben doch seit Jahren nur ein durchschnittliches Auto, und nichts hat sich geändert. Nächstes Jahr könnte ein richtig gutes Jahr für Ferrari werden, aber wenn sie auch dann nicht konkurrenzfähig sein sollten – wie lange können wir dann erwarten, dass Charles Leclerc noch bleibt? Wie kann er damit zufrieden sein, wenn er ständig bestenfalls Dritter wird?»



«Wenn die Strecke glatt ist, haben die Ferrari-Fahrer das Auto gut im Griff und können schnell sein, aber ich habe es schon zu Beginn des Jahres gesagt – Lewis Hamilton fühlt sich in diesem Wagen nicht wohl. Das ist ein nervöses, unberechenbares Auto, und diese schlechte Charakteristik kommt sehr schnell zum Vorschein. Charles Leclerc fährt den Ferrari schon so lange, dass er es gewohnt ist, ein schlechtes Auto zu fahren, weshalb er Hamilton übertrifft.»







São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22



