Alain Prost zu McLaren: Wird Lando Norris bevorzugt?

​Immer wieder geistert durchs Fahrerlager, dass McLaren den Briten Lando Norris gegen den Australier Oscar Piastri bevorzuge. Was der langjährige McLaren-Fahrer und Weltmeister Alain Prost dazu sagt.

Interne Machtkämpfe bei McLaren, davon kann Alain Prost ein Liedchen singen. Sein Stallduell mit Ayrton Senna Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre ist legendär.

Schon damals war die Rede davon, dass ein Fahrer bei McLaren bevorzugt werde im Titelkampf, das spukt auch heute durch die Formel-1-Fahrerlager, nur sind die Piloten dieses Mal Lando Norris und Oscar Piastri.

Alain Prost, inzwischen 70 Jahre alt, 51-facher GP-Sieger und vierfacher Formel-1-Champion, sagt dazu bei den Kollegen der Sporttageszeitung L'Équipe: «Es wird derzeit viel über Bevorzugung bei McLaren geredet. Manche sehen Lando Norris im Vorteil, andere glauben, Oscar Piastri werde geschützt.»

«Solche Dinge gab es in der Formel-1-Geschichte schon oft, und ich kann das gut beurteilen. Ich erinnere mich an 1988, als Honda-Motoren mit dem Etikett ‚Spezial für Ayrton‘ in der Box ankamen.»



Aber der 199-fache GP-Teilnehmer aus Frankreich sagt dennoch: «Ich glaube nicht, dass McLaren es sich leisten kann, einen seiner Fahrer zu bevorzugen.»



«Vielmehr bin ich der Ansicht, dass McLaren sich die Dinge durch den Versuch, das Spiel so fair wie möglich zu gestalten, selbst viel komplizierter macht und den Fehler begeht, immer nach einem Schuldigen zu suchen, wenn etwas nicht nach Plan läuft.»







São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22