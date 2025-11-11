Andrea Stella/McLaren: Sticheln gegen Red Bull Racing

​Red Bull Racing wechselte in Brasilien den Motor von Max Verstappen aus, der Niederländer preschte danach aus der Boxengasse zu Platz 3. McLaren-Teamchef Andrea Stella hätte da ein paar Fragen.

Red Bull Racing hatte vor dem Grossen Preis von São Paulo nichts zu verlieren: Die Qualifikation war jämmerlich verlaufen, Max Verstappen nur auf Platz 16 und damit im ersten Quali-Segement schon out, das hatte es letztmals in Sotschi 2021 gegeben.

RBR ging aufs Ganze: Abstimmung von Verstappens Rennwagen des Typs RB21 auf den Kopf gestellt, dazu ein frischer Honda-Motor für den vierfachen Weltmeister. Aus der Boxengasse zeigte der Niederländer dann eine fabelhafte Fahrt und wurde am Ende Dritter, sogar P2 war in Griffweite.

Bei McLaren-Teamchef Andrea Stella ging eine Augenbraue hoch. Der Italiener stellt in Frage, ob ein solches Vorgehen dem Sinne des Reglements entspricht.

Stella in Interlagos: «Der Einbau einer neuen Antriebseinheit auf diese Art und Weise stellt das Reglement infrage. Ich würde gerne mal wissen, ob die Kosten dieses Motors nun unter den Kostendeckel fallen oder eben nicht.»



«Wenn der Motor rein aus Leistungsgründen gewechselt wurde, dann sollte er in die Kostenobergrenze fallen, finde ich. Mal sehen, ob das der Fall ist – wobei ich das nicht beurteilen kann, da die Entscheidung bei Red Bull Racing liegt.»



«Aber das ist genau ein Grund, warum wir das nicht tun würden. Es würde unserer Einschätzung zufolge unter den Kostendeckel passen müssen.»



Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies: «Natürlich spielte der frische Motor eine Rolle bei der Aufholjagd von Max. Aber wir lagen in Sachen Motoren im Plan, wir hätten die Saison ohne Motorwechsel durchfahren können.»



«Das Reglement ist so ausgelegt, dass ein Start aus der Boxengasse erforderlich wird, wenn der Wagen aus den Parc fermé-Bedingungen geholt und die Abstimmung umgekrempelt wird. Wir wollten diese Gelegenheit nutzen, um auch gleich einen neuen Motor einzubauen, so wie das vom Reglement her erlaubt ist.»



Im Formel-1-Reglement ist nicht exakt umschrieben, wie der Einbau eines frischen Aggregats eingestuft wird. Andrea Stella hat angekündigt, dass er bei der FIA abklären lassen wolle, diesen Punkt in den Vorschriften zu präzisieren.







São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22



