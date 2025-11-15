Lewis Hamilton teilt aus: Deutliche Worte an Kritiker
Lewis Hamilton
Nur zwei Punkte konnte Lewis Hamilton in Brasilien erobern – der Ferrari-Star sammelte diese für seinen siebten Platz im Sprint. Im Rennen ging er leer aus – nach zwei Kollisionen in der ersten Runde und einer Zeitstrafe stellte er seinen roten Renner nach 37 von 71 Rennrunden an der Box ab. Dafür gab es viel Kritik – nicht nur von Ferrari-Vorstandschef John Elkann.
Auch von den GP-Experten wurde der 40-Jährige wieder einmal kritisch bewertet. Gemäss seiner eigenen Aussage macht ihm das aber nicht viel aus. Denn im Fahrerlager von Interlagos erklärte der siebenfache Weltmeister, als er auf die sechs Rookies Kimi Antonelli, Oliver Bearman, Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar und Franco Colapinto angesprochen wurde: «Ich wollte immer ein Fahrer sein, der die jungen Piloten unterstützt – das will ich auch so halten, wenn ich nicht mehr hier mitkämpfe.»
«Man hört so viele negative Dinge von diesen älteren Leuten, diesen älteren Fahrern, die meistens nicht viel erreicht haben», stichelte der Rekord-GP-Sieger gegen die Beobachter und Experten, die seine Leistungen immer wieder schlecht bewerten. Umso mehr Freude bereiten ihm die jungen Fahrer, die sich durchkämpfen. «Ich finde es einfach klasse, wenn die Jungs weiterarbeiten und mit einem Lächeln ans Werk gehen, wenn sie das tun, was sie lieben, und erfolgreich sind.»
Es sei grossartig, den Aufstieg junger Rennfahrer mitzuerleben, schwärmte Hamilton ausserdem. «Es ist eine unglaubliche Erfahrung, wenn man in die Formel 1 aufsteigt. Und man hat seine Vorstellung davon, wie es werden wird. Meist entspricht es nicht ganz dem, was man erwartet hat – zumindest, wenn es nicht um das Fahren selbst geht. Es gibt noch all diese anderen Dinge drum herum, und der Druck ist unglaublich gross. Die jungen Leute werden immer wieder mit Fragen bombardiert, und da sind auch noch die sozialen Medien. Und ich denke, sie gehen alle sehr, sehr gut damit um», lobte der aktuelle WM-Sechste.
