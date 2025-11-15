Lewis Hamilton teilt aus: Deutliche Worte an Kritiker

Lewis Hamilton muss sich nicht erst seit seinem Wechsel zu Ferrari viel Kritik anhören. Der siebenfache Weltmeister erklärte in Brasilien, wie er damit umgeht – und nutzte die Gelegenheit für eine verbale Spitze.

Nur zwei Punkte konnte Lewis Hamilton in Brasilien erobern – der Ferrari-Star sammelte diese für seinen siebten Platz im Sprint. Im Rennen ging er leer aus – nach zwei Kollisionen in der ersten Runde und einer Zeitstrafe stellte er seinen roten Renner nach 37 von 71 Rennrunden an der Box ab. Dafür gab es viel Kritik – nicht nur von Ferrari-Vorstandschef John Elkann.

Auch von den GP-Experten wurde der 40-Jährige wieder einmal kritisch bewertet. Gemäss seiner eigenen Aussage macht ihm das aber nicht viel aus. Denn im Fahrerlager von Interlagos erklärte der siebenfache Weltmeister, als er auf die sechs Rookies Kimi Antonelli, Oliver Bearman, Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar und Franco Colapinto angesprochen wurde: «Ich wollte immer ein Fahrer sein, der die jungen Piloten unterstützt – das will ich auch so halten, wenn ich nicht mehr hier mitkämpfe.»

«Man hört so viele negative Dinge von diesen älteren Leuten, diesen älteren Fahrern, die meistens nicht viel erreicht haben», stichelte der Rekord-GP-Sieger gegen die Beobachter und Experten, die seine Leistungen immer wieder schlecht bewerten. Umso mehr Freude bereiten ihm die jungen Fahrer, die sich durchkämpfen. «Ich finde es einfach klasse, wenn die Jungs weiterarbeiten und mit einem Lächeln ans Werk gehen, wenn sie das tun, was sie lieben, und erfolgreich sind.»

Es sei grossartig, den Aufstieg junger Rennfahrer mitzuerleben, schwärmte Hamilton ausserdem. «Es ist eine unglaubliche Erfahrung, wenn man in die Formel 1 aufsteigt. Und man hat seine Vorstellung davon, wie es werden wird. Meist entspricht es nicht ganz dem, was man erwartet hat – zumindest, wenn es nicht um das Fahren selbst geht. Es gibt noch all diese anderen Dinge drum herum, und der Druck ist unglaublich gross. Die jungen Leute werden immer wieder mit Fragen bombardiert, und da sind auch noch die sozialen Medien. Und ich denke, sie gehen alle sehr, sehr gut damit um», lobte der aktuelle WM-Sechste.

São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22