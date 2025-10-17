Kawasaki-Doppel bei der IDM 2026

In der IDM gibt es mit Sportbike, Supersport und Superbike drei Solo-Klassen. Daher ist im Rahmen-Programm mit allerlei Cups immer viel geboten. Kawasaki will nächste Saison gleich doppelt mitspielen.

Mit zwei Cup-Serien startet Kawasaki 2026 in eine neue Motorsport-Saison. Sowohl der Kawasaki Ninja ZX-4RR Cup als auch der neue Kawasaki Ninja ZX-6R Cup bieten Fahrerinnen und Fahrern sowie Fans packenden Rennsport, moderne Technik und ein aus Kawasaki-Sicht aufregendes Markenerlebnis. Damit möchte Kawasaki nach eigener Aussage an eine lange Tradition markeninterner Cups anschließen, die seit Jahrzehnten Talente hervorbringen, Karrieren fördern und für spannende Rennwochenenden sorgen.

«Die Cups sind mehr als reine Rennserien», sind sich die Macher sicher. «Sie sind Plattformen für junge Fahrer, um erste Erfahrungen im Wettbewerb zu sammeln, für ambitionierte Racer, die ihre Performance weiterentwickeln möchten, und für die Community, die Leidenschaft und Faszination für den Motorsport miteinander teilt. Kawasaki schafft damit ein Umfeld, in dem Fairness, Chancengleichheit und Fahrspaß im Vordergrund stehen – immer begleitet von der einzigartigen Faszination der Kawasaki Ninja-Modelle.»

«Mit großer Sorge blicken wir auf die in den letzten Jahren stark gestiegenen Kosten im Rennsport», erläutern die Verantwortlichen ihre Idee. «Unser Anliegen ist es daher, jungen Talenten ebenso wie erfahrene Piloten mit Rennsportambitionen ein bezahlbares Umfeld zu bieten. Dabei steht für uns nicht nur der Wettbewerbsgedanke mit identischem Material im Vordergrund, sondern auch der Spaß am Fahren. Wir wollen diesen Anspruch in einem Umfeld mit hoher Öffentlichkeitswirkung verwirklichen. Im Rahmen der IDM und begleitet von einem Livestream.»

«Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist die Weiterbildung der Fahrer. Gemeinsam mit unseren Cup-Partnern bieten wir Schulungen zu Fahrwerk, Reifen, Motoröl und Bremsen an. Mit dem ZX-6R Cup ergänzen wir zudem den bestehenden ZX-4RR Cup und schaffen so ein breiteres Angebot für ambitionierte, auch erfahrene Piloten», erklärt Jürgen Höpker-Seibert, Niederlassungsleiter Kawasaki Motors Europe N.V. Niederlassung Deutschland. «Mit dem Kawasaki Ninja ZX-4RR Cup setzt Kawasaki bewusst auf eine Nachwuchsklasse, die junge Talente fördert und gleichzeitig den Spaß am Motorradfahren und Rennsport in den Mittelpunkt stellt. Der Cup bietet eine Plattform, auf der Fahrerinnen und Fahrer erste Erfahrungen im Wettbewerb sammeln können. Ohne Erfolgsdruck, dafür aber mit jeder Menge Freude an der Weiterentwicklung. Ziel ist es, Begeisterung für den Rennsport zu wecken und diese langfristig zu erhalten.»

Sowohl im Kawasaki Ninja ZX-4RR Cup als auch im Ninja ZX-6R Cup wird mit Standardmotoren gefahren, zudem ist eine feste Übersetzung für die ganze Saison vorgeschrieben. Das macht die Teilnahme unkompliziert, da jeder mit identischem Material an den Start geht, unabhängig von der Größe des Teams. Die Kosten bleiben dadurch bewusst überschaubar, sodass auch Fahrerinnen und Fahrer mit kleinem Budget eine realistische Chance haben, Teil der Kawasaki-Cups zu werden und auf dem Treppchen zu stehen.

«Darüber hinaus pflegt Kawasaki einen besonders engen Austausch mit den Teilnehmern. Die Meinungen und Erfahrungen der Fahrerinnen und Fahrer fließen aktiv in die Gestaltung der Reglements sowie in mögliche Verbesserungen bei Technik und Strukturen ein. Damit zeigt Kawasaki, dass die Cups nicht nur Wettkampfserien, sondern auch gemeinschaftliche Projekte sind, getragen von Nähe, Fairness und echtem Motorsport-Spirit», so Marco Pascher, National Racing Manager & Sales Controller Kawasaki Motors Europe N.V. Niederlassung Deutschland.

«Für uns als Kawasaki ist es wichtig, dass die Cups nicht nur sportliche Plattformen sind, sondern auch echte Begegnungsstätten für unsere Community», ergänzt Patrick Sauter, Pressesprecher Kawasaki Motors Europe N.V. Niederlassung Deutschland. «Fahrer, Teams, Familien und Fans sollen die Rennwochenenden als gemeinsames Erlebnis wahrnehmen. Geprägt von Leidenschaft, Fairness und einem starken Zusammenhalt. Dieses Miteinander unterscheidet die Kawasaki Cups von vielen anderen Serien. Darüber hinaus bieten die Cups eine hervorragende Möglichkeit, unsere Marke im direkten Kontakt zu erleben: Auf der Rennstrecke, im Fahrerlager und bei allen Aktivitäten rund um die Events. So schaffen wir eine Nähe, die weit über das eigentliche Rennfahren hinausgeht.»

Kawasaki Ninja ZX-4RR Cup 2026

Kawasaki Ninja ZX-4RR Cup Edition 2026: 16.995 Euro inkl. MwSt.



- rennfertige Kawasaki Ninja ZX-4RR in Cup-Konfiguration

- Spark Racing-Auspuffanlage

- Herzog Fußrastenanlage

- HEL Performance Bremsleitungen

- Motul Schmiermittel-Paket

- maßgeschneiderte Lederkombi

- Just1 Helm

- Startgebühr für die gesamte Rennsaison

- Kawasaki Racing Zelt

Kawasaki Ninja ZX-6R Cup 2026

Kawasaki Ninja ZX-6R Cup Edition 2026: 23.995 Euro inkl. MwSt.



- rennfertige Kawasaki Ninja ZX-6R in Cup-Konfiguration

- Öhlins Fahrwerk

- Akrapovič Racing-Auspuffanlage

- Gilles Fußrastenanlage & Lenkerstummel

- Kawasaki Racing-Zelt

- Lederkombi & Helm

- Startgebühr für die gesamte Rennsaison

- Motul Schmiermittel Paket

- Hel Performance Bremsleitung

Alle Details zu Terminen, Teilnahmebedingungen und der Anmeldung sind auf der offiziellen Kawasaki-Website unter www.kawasaki.de in der Rubrik Racing verfügbar.