Marvin Siebdraht siegt, Sebastian Frotscher auf P7

Das erste Rennen der IRRC Supersport stand im Zeichen des deutschen Gastfahrers Marvin Siebdraht. Der Tscheche Marek Cerveny gewann vor Gary Johnson die interne Wertung der permanenten IRRC-Piloten.

Das Training der IRRC Supersport auf der Heimstrecke lief für das Team Schleizer Dreieck wie man es sich nicht besser hätte wünschen können. Hinter den zwei Gastfahrern Marvin Siebdraht und Damien Raemy sowie dem Tabellenführer Marek Cerveny markierte der Brite Gary Johnson die viertschnellste Zeit. Sein Teamkollege Sebastian Frotscher parkte sein Motorrad nur getrennt durch Petr Najman ebenso in der zweiten Startreihe.

Es war auch Johnson, der nach den ersten 3,805 Kilometern als Erster bei Start und Ziel vorbeikommt. Aber der Suzuki-Pilot durfte sich nur kurz der Führung erfreuen. Ab der zweiten von zwölf Runden konnte sich der Polesetter Siebdraht (Laserscanning Europe by PSB Motorsport) vor Raemy (rbs-RaceTech) an die Spitze setzen. Nur bis zum fünften Umlauf kann Raemy einigermaßen das Tempo von Siebdraht halten, dann verliert der Schweizer kontinuierlich an Boden auf den Deutschen. Im Ziel beträgt der Vorsprung von Siebdraht beachtliche 9,008 Sekunden auf seinen Konkurrenten.

An der dritten Stelle überquert Cerveny vom Team WRP Wepol Racing Parts die Ziellinie und holt sich die vollen Punkte. Damit gelingt es dem tschechischen Titelverteidiger seinen Vorsprung in der Meisterschaft auszubauen, weil sein schärfster Gegner im Kampf um den Titel, sein Landsmann Najman (Laserscanning Europe by PSB Motorsport) noch in der letzten Runde von Matej Vit (TME Racing) auf den sechsten Platz verdrängt wird.

Lange Zeit kann Frotscher die sechste Position halten, doch in der Schlussphase verliert er noch einen Platz. Hinter dem Deutschen platzieren sich der Niederländer Ila Caljouw (Performance Racing Achterhoek), der Schweizer Mauro Poncini (Delmo Racing). Der Deutsche Gastfahrer Billy Hilpert (Billy Wheel Moto) komplettiert vor seinem Landsmann Rico Vetter (Vetter Racing Performance by SIEVI) die Top-10.

Ergebnis IRRC Supersport Schleiz, Rennen 1, 24. August

1. Marvin Siebdraht (D)*, Yamaha, 12 Runden. 2. Damien Raemy (CH)*, Yamaha, 9,008 sec zur. 3. Marek Cerveny (CZ), Triumph, +11,897 sec. 4. Gary Johnson (GB), Suzuki. 5. Matej Vit (CZ), Triumph.6. Petr Najman (CZ), Yamaha. 7. Sebastian Frotscher (D), Yamaha. 8. Ilja Caljouw (NL), Yamaha. 9. Mauro Poncini (CH), Yamaha. 10. Billy Hilpert (D)*, Triumph. Ferner: 11. Rico Vetter (D), Kawasaki. 12. Moritz Klaus (D)*, Honda. 18. Jonas Stracke (D), Yamaha. 21. Leopold Wohlthat (D)*, Suzuki.

* Gastfahrer (keine Punkte)