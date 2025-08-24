Marek Cerveny vor erfolgreicher Titelverteidigung
Marek Cerveny (45) kann sich gegen Gary Johnson behaupten
Wie bereits im ersten Rennen der IRRC Supersport stellte Marvin Siebdraht (Laserscanning Europe by PSB Motorsport) auch in Lauf 2 mit Nachdruck unter Beweis, dass er auf dem Schleizer Dreieck der Mann der Stunde ist. In den ersten beiden Runden ließ er noch seine Gegner gewähren, danach drehte der Deutsche so richtig auf. Von Runde zu Runde vergrößerte er seinen Vorsprung auf den Eidgenossen Damien Raemy (rbs-RaceTech), der seinem Yamaha-Markenkollegen nichts entgegenzusetzen hatte.
Als Dritter sicherte sich der tschechische Triumph-Pilot Marek Cerveny (WRP Wepol Racing Parts) zum fünften Mal in dieser Saison das Punktemaximum. Das Finale der International Road Racing Championship in Frohburg scheint nur noch eine Formsache zu sein. Vor den letzten beiden Läufen beträgt sein Vorsprung auf seinen Landsmann Petr Najman (Laserscanning Europe by PSB Motorsport), der sich nach einer verpatzten ersten Runde über Platz 10 nicht hinauskam, bereits 42 Zähler.
Seit dem Wochenende in Horice befindet sich der Brite Gary Johnson klar im Aufwind. Der Suzuki-Fahrer bescherte dem Team Schleizer Dreieck Grund mit seinem vierten Platz zur Freude. Auch sein deutscher Teamkollege Sebastian Frotscher zeigte sich bei seinem Heimrennen als Siebenter in ausgezeichneter Form. Als Neunter schaffte der Deutsche Rico Vetter (Vetter Racing Performance by SIEVI) ein weiteres Top-10-Resultat.
Ergebnis IRRC Supersport Schleiz, Rennen 2, 24. August
1. Marvin Siebdraht (D)*, Yamaha, 12 Runden. 2. Damien Raemy (CH)*, Yamaha, 7,777 sec zur. 3. Marek Cerveny (CZ), Triumph, +10,940 sec. 4. Gary Johnson (GB), Suzuki. 5. Matej Vit (CZ), Triumph. 6. Mauro Poncini (CH), Yamaha. 7. Sebastian Frotscher (D), Yamaha. 8. Ilja Caljouw (NL), Yamaha. 9. Rico Vetter (D), Kawasaki. 10. Petr Najman (CZ), Yamaha. Ferner: 11. Billy Hilpert (D)*, Triumph. 13. Moritz Klaus (D)*, Honda. 18. Jonas Stracke (D), Yamaha. 20. Leopold Wohlthat (D)*, Suzuki.
* Gastfahrer (keine Punkte)
Zwischenstand IRRC Supersport (nach 10 von 12 Rennen)
1. Cerveny, 204 Punkte. 2. Najman, 162. 3. Johnson, 154. 4. Adam McLean (GB), 116. 5. Vit, 103. 6. Caljouw, 95. 7. Poncini, 93. 8. Frotscher, 82. 9. Vetter, 78. 10. Brook, 49. Ferner: 14. Thomas Wendel (D), 27. 17. Stracke, 22.