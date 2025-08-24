Puffe siegt, Schwimmbeck auf Rang 3 in Gesamtwertung

Auf seiner Hausstrecke triumphierte Gastfahrer Julian Puffe im zweiten Rennen der IRRC Superbike in Schleiz. Johannes Schwimmbeck schafft in der Gesamtwertung den Sprung auf Platz 3 und hat Chancen auf den Vize-Titel.

Nur in der Startaufstellung und auf dem Siegertreppchen kamen die Gegner Julian Puffe beim zweiten Lauf der IRRC Superbike auf dem Schleizer Dreieck wirklich nahe. Dazwischen hatten die Gegner klar das Nachsehen. Mit Rundenzeiten, die teilweise um zwei Sekunden schneller als seine Konkurrenten waren, schnappte sich der 28-jährige BMW-Pilot aus Schleiz auf seiner Heimstrecke zum zweiten Mal den größten Pokal.

Während sich an der Spitze Langeweile breitmachte, tobte um die dritte Position ein sehenswerter Rad-An-Rad-Kampf um den letzten Platz auf dem Podium. In der neunten Runde fand Johannes Schwimmbeck einen Weg an Roger Bantli vorbei. Bis in die zwölfte und letzte Runde hatte der BMW-Fahrer die Nase vorne, beim Zieleinlauf musste er sich aber um etwas mehr als eine Zehntelsekunde geschlagen geben.

In der Meisterschaftszwischenwertung machte Schwimmbeck den Sprung auf den dritten Platz, obwohl er auf die Veranstaltungen in Hengelo und Imatra verzichtet hatte. Vor den finalen Läufen in Frohburg gibt es zwar keine Chance mehr auf den Gesamtsieg – sein Rückstand auf Darryl Tweed, der in Schleiz als zweitbester IRRC-Fahrer Sechster wurde, beträgt uneinholbare 57 Zähler – der Vize-Titel könnte sich aber noch ausgehen.

Nach Platz 10 im ersten Rennen gab es für den Deutschen Marcel Elsner den achten Rang. Wie im Rennen davor musste sich der Österreicher Florian Astner erst einen Weg durch das Feld bahnen. Seine Aufholjagd endete hinter dem Deutschen Rene Grundei auf der 14. Position. Der Deutsche Christoph Kreller konnte Nico Müller, dem nach dem Ausfall in Lauf 1 Schadensbegrenzung gelang, als 16. knapp hinter sich lassen.

Ergebnis IRRC Superbike Schleiz, Rennen 2, 24. August

1. Julian Puffe (D)*, BMW, 12 Runden. 2. Freddie Heinrich (D)*, Kawasaki, 21,643 sec zur. 3. Roger Bantli (CH)*, Yamaha, +24,716. 4. Johannes Schwimmbeck (D), BMW. 5. Martin van Ruitenbeek (NL), Yamaha. 6. Darryl Tweed (IRL), Yamaha. 7. Stephane Bednarek (F), Yamaha. 8. Marcel Elsner (D)*, Ducati. 9. Francesco Piva (I), Honda. 10. Fedrik Matthys (B), BMW. Ferner: 13. Rene Grundei (D), Yamaha. 14. Florian Astner (A), Kawasaki. 16. Christoph Kreller (D), BMW. 17. Nico Müller (D), BMW.

* Gastfahrer (keine Punkte)

Zwischenstand IRRC Superbike (nach 10 von 12 Rennen)

1. Tweed, 179 Punkte. 2. Laurent Hoffmann (B), 131. 3. Schwimmbeck, 122. 4. Adam McLean (GB), 120. 5. Matthys, 117. 6. Anssi Koski (FIN), 92. 7. Müller, 87. 8. Pontus Roestlinger (S), 70. 9. David Brook (GB), 65. 10. Erno Kostamo (FIN), 63. Ferner: 11. Astner, 62. 14. Grundei, 38. 16. Olivier Lupberger (CH), 29. 19. Kreller, 14.