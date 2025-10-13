Highlight für Malaysia-GP: Wildcard für Hakim Danish

Neue Spitzenpiloten kommen nicht nur aus Spanien: Der Malaysier Hakim Danish hat sein Talent als Dritter des Red Bull Rookies Cups bewiesen. In Sepang schickt die MSi-Mannschaft den Youngster erstmals in die Moto3-WM.

Der Sieger des Red Bull Rookies Cups heißt Brian Uriarte und kommt wie seine Vorgänger Alvaro Carpe und Angel Piqueras aus Spanien. Doch lange sah es so aus, als käme der neue Meister des berühmten Nachwuchsformats aus Malaysia. Hakim Danish war mehr als beeindruckend in die Saison gestartet. Nach fünf zweiten Plätzen in Folge, gesteigert von einem Sieg bei Runde 6, hatte der Youngster aus Südostasien die Tabellenführung inne.

Belohnt wird die beeindruckende Saison in bestmöglicher Währung. So darf der 18-Jährige, dessen Karriere auch von Ex-GP-Ass und Landsmann Zulfahmi Khairuddin unterstützt wird, den Malaysia-GP nicht nur als Zuschauer, sondern als Aktiver erleben. Danish erhielt für das Moto3-Event, das nur eine Woche nach dem Australien-GP in Sepang über die Bühne geht, eine Wildcard.

Hakim Danish wird das Event unter der Nennung der etablierten Mannschaft von MSi bestreiten. Neu ist die Verbindung nicht – in der Junioren-WM tritt Danish für das Team SIC an, welches in Kooperation mit MSi die Nachwuchsförderung übernommen hat.

Ein durchaus bewusster Schachzug der Mannschaft von Teo Martin. Denn Stand heute deutet alles darauf hin, dass Hakim Danish 2026 als Fixstarter in der Moto3 bei MSi aufgeboten wird. Denn Angel Piqueras steigt im Team intern in die Moto2 auf. Kommt es zu der Beförderung von Hakim Danish, dann geht in der Moto3-Struktur ein rein asiatisches Duo auf Punktejagd – zweiter Pilot ist der Japaner Ryusei Yamanaka.