Wegen Lungenentzündung: Foggia verpasst Australien-GP

Moto3-Pilot Dennis Foggia wird beim Grand Prix von Australien am kommenden Wochenende krankheitsbedingt fehlen. Vertreten wird der Italiener dort von Aspar-Junior Joel Esteban.

Dennis Foggia muss das Moto3-Wochenende auf Phillip Island aufgrund einer Lungenentzündung auslassen. Der Aspar-Pilot befindet sich derzeit in einem italienischen Krankenhaus, wo die Ärzte ihm von einer Reise in den nächsten Tagen abgeraten haben.

Ersetzt wird Foggia auf Phillip Island von Aspar-Junior Joel Esteban. Es ist bereits der sechste Moto3-Einsatz des Spaniers in diesem Jahr. Zu Saisonbeginn sprang er im KTM-Tech3-Team in Thailand und Argentinien für den damals verletzten Jacob Roulstone ein – Esteban erzielte dort die Ränge 9 und 16. In Doha und Jerez wurde der 20-Jährige hausintern bei Aspar gebraucht – er stieg auf die KTM von Rookie Maximo Quiles, der sich den Daumen gebrochen hatte. Beide Male sah Esteban nicht das Ziel. Seinen fünften Einsatz hatte er in Silverstone, wo er für Adrian Fernandez im Leopard-Honda-Team einsprang und das Rennen ebenfalls nicht beendete.

Esteban wurde 2024 als Rookie ins Moto3-Team von Aspar geholt. Neben Teamkollege David Alonso, der überlegen Weltmeister wurde, ging er komplett unter. Trotz 45 WM-Zählern und einem respektablen 4. Rang in Le Mans verlor er seinen Stammplatz in der Motorrad-Weltmeisterschaft. Für die Saison 2025 wurde Esteban von Aspar wieder in die JuniorGP-Kategorie zurückbeordert. Dort liegt er derzeit auf dem dritten Platz.

Der 24-jährige Routinier Dennis Foggia hatte bislang eine durchwachsene Moto3-Saison. Der Italiener liegt derzeit auf Gesamtrang 13, sein bestes Ergebnis erreichte er bei seinem Heim-GP in Mugello, wo er Dritter wurde. 2023 und 2024 fuhr Foggia in der Moto2-WM – dort konnte er mit den Gesamträngen 19 und 24 nicht überzeugen. Also ging es für den Vizeweltmeister von 2021 und WM-Dritten der Saison 2022 wieder zurück in die Moto3.

WM-Stand nach 18 von 22 Rennen:

1. Rueda, 340 Punkte (Weltmeister). 2. Piqueras 231. 3. Quiles 217. 4. Munoz 197. 5. Kelso 159. 6. Carpe 157. 7. Fernandez 137. 8. Yamanaka 123. 9. Perrone 121. 10. Furusato 107. 11. Almansa 103. 12. Lunetta 95. 13. Foggia 94. 14. Pini 93. 15. Roulstone 61.



Konstrukteurs-WM:

1. KTM, 450 Punkte. 2. Honda 232.