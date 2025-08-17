Marc Marquez: «Das ist MotoGP, so läuft es nicht»

In dieser Form kann sich MotoGP-Gigant Marc Marquez nur selbst schlagen. Im Österreich-GP auf dem Red Bull Ring fuhr er die meiste Zeit hinter Marco Bezzecchi, ging am Italiener aber spielerisch vorbei, als es darauf ank

Nach der ersten Runde war Marc Marquez Dritter hinter Polesetter Marco Bezzecchi (Aprilia) und Pecco Bagnaia. In der zweiten Runde ging er an seinem Ducati-Lenovo-Teamkollegen vorbei, die nächsten 17 Runden folgte er «Bezz». Dann überholte er diesen beim ersten Versuch und siegte nach 28 Runden unangefochten.

«Als ich hinter Marco fuhr, beanspruchte ich den Hinterreifen zu stark», erzählte Marquez nach seinem 97. Grand-Prix-Sieg. «Ich konnte nicht so bremsen wie ich wollte, und brauchte deshalb am Kurvenausgang mehr Reifen. Deshalb gab ich zur Rennhälfte ein bisschen auf, atmete tief durch und attackierte in den letzten Runden wieder. Dann kam plötzlich Aldeguer aus dem Nirgendwo mit einer unglaublichen Pace, er machte viel Druck. Die letzten drei Runden legte ich etwas zu und konnte so den Abstand halten.»

Der Spanier weiter: «Als ich Marco überholt hatte, kontrollierte ich ihn. Als ich sah, dass die Gruppe hinter uns zwei oder drei Sekunden zurückliegt, vergaß ich zu überprüfen, was da passiert. Dann sah ich auf einmal +1 auf meiner Boxentafel und wusste nicht mal, wer das ist. Dann begriff ich, dass es Aldeguer ist, und begann mir Sorgen zu machen. Wir hatten am Samstag alle Ducati-Fahrer analysiert, er war derjenige, der am schonendsten mit dem Hinterreifen umgeht.»

Seit sechs Events ist Marquez nun ungeschlagen und hat neben dem Sprint auch den Grand Prix gewonnen. In den 26 Rennen dieser Saison stand er lediglich fünfmal nicht zuoberst auf dem Podest.

Marc fährt überlegen wie 2014, ihm ist aber auch bewusst, dass es nicht ewig so weitergehen wird. «Ich habe verstanden und akzeptiert, dass ein Samstag oder Sonntag kommen wird, an dem ich nicht der Schnellste bin. Die Leute erwarten, dass ich immer gewinne – aber das ist MotoGP, so läuft es nicht. Wir müssen realistisch bleiben und werden in einigen Rennen größere Schwierigkeiten haben. Jetzt genießen wir den Moment, ich glaube auch, dass Balaton eine gute Strecke für mich sein wird.»

Marquez gewann nicht nur zum ersten Mal auf dem Red Bull Ring, sondern auch den 1000. Grand Prix in der Geschichte der Motorrad-Weltmeisterschaft. Viele großartige Rennfahrer wie Valentino Rossi, Casey Stoner, Dani Pedrosa oder Andrea Dovizioso, um nur einige zu nennen, ließen sich dieses besondere Ereignis nicht entgehen und waren vor Ort dabei.

Seinen Vorsprung in der Weltmeisterschaft hat Marc gegenüber Alex Marquez auf 142 Punkte ausgebaut, der Dritte Bagnaia liegt bereits 197 Zähler zurück.

Ergebnisse MotoGP Spielberg, Rennen (17. August):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 28 Runden in 42:11,006 min

2. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +1,118 sec

3. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +3,426

4. Pedro Acosta (E), KTM, +6,864

5. Enea Bastianini (I), KTM, +8,731

6. Joan Mir (E), Honda, +10,132

7. Brad Binder (ZA), KTM, +10,476

8. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +12,486

9. Raul Fernandez (E), Aprilia, +15,472

10. Alex Marquez (E), Ducati, +15,537

11. Franco Morbidelli (I), Ducati, +16,185

12. Johann Zarco (F), Honda, +16,241

13. Luca Marini (I), Honda, +18,478

14. Ai Ogura (J), Aprilia, +18,491

15. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +25,256

16. Alex Rins (E), Yamaha, +30,316

17. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +34,008

18. Jack Miller (AUS), Yamaha, +37,478

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 7 Runden zurück

– Jorge Martin (E), Aprilia, 20 Runden zurück

WM-Stand nach 26 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 418 Punkte. 2. A. Marquez 276. 3. Bagnaia 221. 4. Bezzecchi 178. 5. Morbidelli 144. 6. Di Giannantonio 144. 7. Acosta 144. 8. Aldeguer 121. 9. Zarco 114. 10. Quartararo 103. 11. Binder 82. 12. R. Fernandez 73. 13. Vinales 69. 14. Bastianini 63. 15. Marini 55. 16. Ogura 53. 17. Miller 52. 18. Mir 42. 19. Rins 42. 20. Nakagami 10. 21. Martin 9. 22. Savadori 8. 23. P. Espargaro 8. 24. A. Fernandez 6. 25. Oliveira 6. 26. Chantra 1. 27. A. Espargaro 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 467 Punkte. 2. Aprilia 209. 3. KTM 195. 4. Honda 158. 5. Yamaha 134.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 639 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 397. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 288. 4. Red Bull KTM Factory Racing 226. 5. Aprilia Racing 195. 6. Monster Energy Yamaha 145. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 140. 8. Trackhouse MotoGP Team 126. 9. LCR Honda 115. 10. Honda HRC Castrol Team 97. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 61.