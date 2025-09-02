Offiziell: Morbidelli verlängert mit VR46 Racing

Dass Franco Morbidelli auch 2026 mit VR46 Racing in der MotoGP antreten wird, stand schon seit längerer Zeit fest – SPEEDWEEK.com berichtete darüber am 16. August. Am 2. September folgte die offizielle Bestätigung.

Franco Morbidelli wird auch in der MotoGP-Saison 2026 die Farben des VR46-Racing-Teams tragen. Die Zusammenarbeit zwischen dem Italiener und der in Tavullia ansässigen Truppe von Valentino Rossi wird um ein weiteres Jahr verlängert. Teamkollege von Morbidelli wird auch nächstes Jahr Fabio Di Giannantonio sein.

Bereits beim Österreich-GP in Spielberg verriet VR46-Teamdirektor Uccio Salucci im Exklusiv-Interview von SPEEDWEEK.com, dass man bei 99 Prozent sei und kurz vor der Vertragsunterzeichnung stehe. Am 2. September, wenige Tage vor dem MotoGP-Wochenende in Montmelo, kam die offizielle Bestätigung von VR46.

«Wir freuen uns, Franco auch für die nächste Saison bestätigen zu können. Er hat sich von Anfang an gut in das Team integriert und eine hervorragende persönliche und professionelle Beziehung aufgebaut, die zu wichtigen Ergebnissen geführt hat», betonte Uccio Salucci. «Franco ist seit Beginn an Teil der VR46 Riders Academy und es hat für uns eine besondere Bedeutung, ihn in den Farben des Pertamina-Enduro-VR46-Racing-Teams zu sehen – es fühlt sich an, als hätte sich der Kreis geschlossen. In diesem Jahr haben wir mit zwei Podiumsplätzen in den Hauptrennen und zwei weiteren im Sprint gezeigt, was wir leisten können. In diesem letzten Teil der Saison und in der nächsten Saison ist es unser Ziel, uns noch weiter zu verbessern. Seine Erfahrung ist ein zusätzlicher Mehrwert, und zusammen mit dem Fachwissen des Teams und der Unterstützung von Ducati freuen wir uns darauf, diese Reise auch 2026 gemeinsam fortzusetzen.»

Auch Franco Morbidelli freute sich über die Vertragsverlängerung und streute seinem Arbeitgeber Rosen. «Meine Liebe zu diesem Team ist sehr tief. Ich fühle mich hier sehr wohl und habe ein fantastisches Verhältnis zu jedem einzelnen Mitglied. Es wird mir eine Freude sein, auch im nächsten Jahr für das VR46-Racing-Team zu fahren. Es ist fantastisch, etwas so Besonderes bekannt zu geben. Ich hoffe, dass wir noch viele weitere großartige Tage wie die in diesem Jahr erleben werden, denn das haben wir uns wirklich verdient. Wir haben fast anderthalb Jahre Zeit, um weiterhin unser großes gemeinsames Potenzial zu zeigen. Ich möchte dem gesamten Team danken, allen voran Vale, Uccio und Pablo, den Partnern, der VR46 Riders Academy und meinen Leuten.»

Morbidelli war der erste Fahrer der VR46 Riders Academy und der erste des Projekts, der eine Weltmeisterschaft gewann (in der Moto2 im Jahr 2017). Nach sieben Saisons in der MotoGP, drei Siegen, sechs Podiumsplätzen und dem Vize-WM-Titel im Jahr 2020 wechselte er 2025 zum Pertamina-Enduro-VR46-Racing-Team. Dort holte er in dieser Saison bereits vier Podestplätze (Sprints und Grands Prix). Franco Morbidelli liegt derzeit mit 161 Punkten auf dem sechsten Platz in der Gesamtwertung.