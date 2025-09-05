Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Bagnaia machte radikalen Schritt

Pedro Acosta (KTM): Spritztour im X-Bow

Von Johannes Orasche
Bevor das MotoGP-Wochenende in Barcelona so richtig Fahrt aufnimmt, absolvierte KTM-Speerspitze Pedro Acosta am Donnerstag eine ganz besondere Ausfahrt, die sich der Spanier schon lange vorgenommen hatte.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Für KTM-Held Pedro Acosta war der Donnerstag vor dem MotoGP-Wochenende auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya sehr ereignisreich. Der Mann aus Mazarron pendelte zwischen den Presseterminen auf der MotoGP-Rennstrecke und dem Kini MX Motorpark in Castelloli hin und her. Grund war Heinz Kinigadners «Fullgas-Event» auf jenem Areal, das er im Jahr 2024 erworben und aufgewertet hatte.

Acosta hatte bereits im Vorfeld kundgetan, dass er bei dieser Gelegenheit unbedingt einen KTM X-Bow-Sportflitzer auf der Rennstrecke testen wolle. Dieser Wunsch erfüllte sich am 4. September für den WM-Fünften. Als Beifahrer fungierte Teamkollege Brad Binder.

Neben den Red-Bull-KTM-MotoGP-Assen gab sich auch Rallye-Raid-Fahrer Nani Roma die Ehre. Zudem machte der angeschlagene spanische Six-Days-Held Josep Garcia einen Abstecher zum Kini MX Motorpark – der KTM-Enduro-Fahrer aus dem Farioli-Team zeigte bei den Six Days in Bergamo zuletzt trotz einer lästigen Sehnenverletzung am Finger phänomenale Darbietungen – er gewann zum fünften Mal. Auch Garcia drehte am Donnerstag ein paar Runden im X-Bow.

Übrigens: Auch einige Freunde von Kinigadner aus Tirol waren beim Fullgas-Tag in Castelloli mit dabei, genauso wie Kini-Tochter Isabell und Sohn Hannes. Mittwochabend war bei Acosta ebenfalls schon Spaß angesagt. Da matchte er sich mit einigen Crewmitgliedern – darunter seinem neuseeländischen Crew-Chief Paul Trevathan – beim Dirt-Track-Driften auf der Anlage von «Rocco’s Ranch», in unmittelbarer Nähe zur MotoGP-Rennstrecke. Der Transfer von Castelloli an die Rennstrecke in Montmelo – per Auto wären es 65 Kilometer – wurde für die MotoGP-Asse übrigens per Helikopter vorgenommen.

Spannend: Während Pedro Acosta in Castelloli im X-Bow herumtollte, präsentierten die neuen Eigentümer der X-Bow-Firma KTM Sportcar GmbH ihr Programm für die Zukunft. Schauplatz des Termins war ausgerechnet der Red Bull Ring in Spielberg. Die X-Bow-Palette wird ja künftig von einer Investorengruppe um die belgische Bier-Dynastie De Mevius gesteuert und soll weiter in Graz gefertigt werden.

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Ducati macht Rückschritt, Marquez den Unterschied

Von Michael Scott
Kolumnist Michael Scott über den Unterschied, den ein einzelner Fahrer machen kann – und den Unterschied zwischen zwei einander ähnelnden Motorrädern. Warum Ducati einen Rückschritt gemacht hat.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Fr. 05.09., 10:15, Hamburg 1
    car port
  • Fr. 05.09., 11:30, Eurosport 2
    Motorsport: 24-Stunden-Rennen von Le Mans
  • Fr. 05.09., 12:15, Motorvision TV
    Top Speed Classic
  • Fr. 05.09., 12:45, Motorvision TV
    Gearing Up
  • Fr. 05.09., 13:10, Motorvision TV
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
  • Fr. 05.09., 13:15, ServusTV
    Formel 1: Großer Preis von Italien
  • Fr. 05.09., 13:40, Motorvision TV
    FastZone 2024
  • Fr. 05.09., 13:55, SPORT1+
    NASCAR Cup Series
  • Fr. 05.09., 14:10, Motorvision TV
    Icelandic Formula Off-Road
  • Fr. 05.09., 14:30, 3 Sat
    North und South Carolina von oben
» zum TV-Programm
6.95 02071959 C0509054512 | 8