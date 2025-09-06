MotoGP: Alex Marquez holt die Barcelona-Pole!

Im Qualifying vor dem Katalonien-GP in der MotoGP schnappt sich Alex Marquez die Pole-Position, WM-Leader Marc Marquez startet von Platz 3. Im Bruder-Sandwich auf Startplatz 2: Fabio Quartararo.

Diese Pole-Position ist richtig wichtig für den WM-Kampf! Alex Marquez sicherte sich mit einer Fabelrunde die Pole-Position für den Großen Preis von Katalonien, verdrängte auf seiner Heimstrecke Bruder und WM-Leader Marc Marquez auf Startplatz 3. Puffer zwischen den Brüdern ist Yamaha-Werkspilot Fabio Quartarar, der als Zweiter die erste Reihe komplettiert und ein beachtliches Comeback hinlegte.

Den Sprung aus dem Q1 ins Q2 geschafft hatten die beiden Fabios: Fabio Quartararo (Yamaha) mit einer Fabelrunde von 1:37,906 min, der schnellsten MotoGP-Runde bislang überhaupt auf dem Circuit de Catalunya (Stand Q1!). Und Fabio Di Giannantonio auf der VR46-Ducati. Nicht mit dabei im Kampf um die Pole waren Jorge Martin und Francesco Bagnaia.

Im FP2 am Samstagmorgen war Marc Marquez nur Achter geworden, sein Bruder Alex lag in der Mehrheit der Sessions vorne. Und Alex Marquez war es auch, der im Q2 die erste Top-Zeit setzte – wie Quartararo im Q1 im 1:37,9er-Bereich. Und dann kam auch eben dieser Quartararo, toppte die Zeit – bis Alex Marquez konterte und sich mit 1:37,914 min 54 Hundertstelsekunden vor den Franzosen setzte.

Nicht Alex Marquez gegen Marc Marquez wie in der WM-Wertung – im Qualifying lautete das Duell Alex Marquez gegen Fabio Quartararo. Verfolger: Pedro Acosta, Johann Zarco und Franco Morbidelli vor Marc Marquez, der zur Halbzeit der Session Sechster war.

In der Schlussphase schnappte sich Pedro Acosta kurz die Spitze – doch weil er in Kurve 15 über die Streckenbegrenzung hinausgefahren war, wurde ihm die Zeit wieder gestrichen. Doch nicht die KTM-Pole! Marc Marquez schob sich zwischenzeitlich auf Rang 2 vor, seinem Bruder im Nacken.

Doch dann holte Alex Marquez alles aus seiner Gresini-Ducati raus, presste eine 1:37,536 raus! Neuer Rekord und die Pole-Position für den WM-Zweiten (die erste seit gut 2,5 Jahren). Quartararo schob sich noch vor Marc Marquez, der kurz vor Schluss beinahe die Kontrolle über sein Motorrad verlor, verdrängte den WM-Leader auf Rang 3. Beide Brüder also in Startreihe 1. Hält Alex Marc in Sprint und Rennen auf Distanz, könnte er die WM-Entscheidung auf die Überseerennen vertagen. Diese Pole auf seinem Heimkurs könnte also noch richtig wichtig werden.

In Reihe zwei sind die beiden VR46-Ducatis mit Pedro Acosta in ihrer Mitte auf Platz 5. Der stark ins Q2 geschlüpfte Trackhouse-Aprilia-Pilot Ai Ogura sicherte sich einen überragenden Startplatz 8 hinter Johann Zarco auf der schnellsten Honda.

Ergebnisse MotoGP Barcelona, Qualifying 2 (6. September):

1. Alex Marquez (E), Ducati, 1:37,536 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,267 sec

3. Marc Marquez (E), Ducati, +0,409

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,474

5. Pedro Acosta (E), KTM, +0,483

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,498

7. Johann Zarco (F), Honda, +0,619

8. Ai Ogura (J), Aprilia, +0,630

9. Enea Bastianini (I), KTM, +0,651

10. Luca Marini (I), Honda, +0,791

11. Brad Binder (ZA), KTM, +0,797

12. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,825

Die weiteren Startplätze:

13. Fermin Aldeguer (E), Ducati

14. Jack Miller (AUS), Yamaha

15. Raul Fernandez (E), Aprilia

16. Miguel Oliveira (P), Yamaha

17. Joan Mir (E), Honda

18. Jorge Martin (E), Aprilia

19. Aleix Espargaro (E), Honda

20. Alex Rins (E), Yamaha

21. Francesco Bagnaia (I), Ducati

22. Maverick Vinales (E), KTM

23. Lorenzo Savadori (I), Aprilia

24. Somkiat Chantra (T), Honda