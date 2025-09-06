Fermin Aldeguer nach Crash: «Unglücklich für Marco»

Fermin Aldeguer erlebte in Barcelona ein bitteres Sprint-Rennen. Nach starker Aufholjagd stürzte der MotoGP-Rookie in Kurve 5, räumte Marco Bezzecchi ab und kassierte für den Grand Prix eine Long-Lap-Penalty.

Das Sprintrennen in Barcelona hatte sich Fermin Aldeguer sicher anders vorgestellt. Der Gresini-Ducati-Pilot verpasste den direkten Einzug in Q2 um winzige vier Tausendstelsekunden und musste so von Startplatz 13 ins Sprint-Rennen gehen. «Wenn wir Q2 erreicht hätten, wäre alles komplett anders gewesen. Ich hätte wohl von Platz fünf oder sechs starten können», haderte der 19-Jährige mit seiner schwierigen Ausgangslage.

Der Rookie kämpfte sich zunächst beherzt nach vorne und schnappte sich unter anderem Ai Ogura (Aprilia) und Jack Miller (Yamaha). Doch fünf Runden vor Schluss erwischte es ihn in der berüchtigten Seat-Kurve, als er Marco Bezzecchi beim Anbremsen attackieren wollte. «Die fünfte Kurve ist schwierig, dort stürzt man schnell. Ich war nicht am Limit, aber das Vorderrad ist eingeklappt. Unglücklich für Marco – ich hoffe, es geht ihm morgen gut», schilderte Aldeguer den Unfall, bei dem er Bezzecchi unsanft von der Strecke räumte.

Der Italiener kam glimpflich davon, erlitt aber Prellungen an Arm und Hüfte. Der Sprint war für beide vorbei. Aldeguer entschuldigte sich zwar sofort bei «Bezz», doch die Rennleitung brummte ihm eine Long-Lap-Strafe für das Hauptrennen auf.

«Heute war mein Gefühl im Rennen eigentlich richtig gut, ich wollte so schnell wie möglich nach vorne kommen. Aber wir müssen weiterarbeiten und uns verbessern», nahm der Spanier die Strafe hin.

Zum Desaster für das Gresini-Team passte auch das Schicksal von Alex Marquez, der in Führung liegend stürzte. Nutznießer war einmal mehr Marc Marquez: Der WM-Leader gewann den Sprint damit – mal wieder – souverän und kommt dem Ziel, den Titel nächste Woche in Misano zu fixieren, etwas näher.

Für Aldeguer blieb der Samstag eine Ernüchterung: Mit 126 Punkten rangiert er auf Rang 8 der Gesamtwertung – und muss im Grand Prix Wiedergutmachung betreiben.

Ergebnisse MotoGP Barcelona, Sprint (6. September):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 12 Runden in 19:58,946 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,299 sec

3. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +3,653

4. Pedro Acosta (E), KTM, +5,868

5. Enea Bastianini (I), KTM, +5,913

6. Brad Binder (ZA), KTM, +5,943

7. Johann Zarco (F), Honda, +7,017

8. Luca Marini (I), Honda, +7,346

9. Ai Ogura (J), Aprilia, +8,488

10. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +8,578

11. Raul Fernandez (E), Aprilia, +9,788

12. Jack Miller (AUS), Yamaha, +10,165

13. Joan Mir (E), Honda, +11,593

14. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +14,463

15. Aleix Espargaro (E), Honda, +16,909

16. Alex Rins (E), Yamaha, +15,936

17. Maverick Vinales (E), KTM, +17,040

18. Somkiat Chantra (T), Honda, +22,439

– Alex Marquez (E), Ducati, 2 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Aprilia, 5 Runden zurück

– Fermin Aldeguer (E), Ducati, 5 Runden zurück

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia 5 Runden zurück

– Jorge Martin (E), Aprilia, 6 Runden zurück

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 6 Runden zurück

WM-Stand nach 29 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 467 Punkte. 2. A. Marquez 280. 3. Bagnaia 228. 4. Bezzecchi 197. 5. Acosta 170. 6. Di Giannantonio 161. 7. Morbidelli 161. 8. Aldeguer 126. 9. Quartararo 118. 10. Zarco 117. 11. Binder 95. 12. Marini 74. 13. R. Fernandez 73. 14. Vinales 69. 15. Bastianini 68. 16. Ogura 59. 17. Miller 52. 18. Mir 46. 19. Rins 45. 20. Martin 23. 21. P. Espargaro 16. 22. Nakagami 10. 23. Oliveira 10. 24. Savadori 8. 25. A. Fernandez 6. 26. Chantra 1. 27. A. Espargaro 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 516 Punkte. 2. Aprilia 229. 3. KTM 221. 4. Honda 178. 5. Yamaha 149.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 695 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 406. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 322. 4. Red Bull KTM Factory Racing 265. 5. Aprilia Racing 228. 6. Monster Energy Yamaha 163. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 153. 8. Trackhouse MotoGP Team 132. 9. Honda HRC Castrol Team 120. 10. LCR Honda 118. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 65.