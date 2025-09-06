Analyse: Die Schlüsselmomente im Barcelona-Sprint

Alex Marquez verunfallte, Marc Marquez rettete sich, Fabio Quartararo presste alles aus seiner Yamaha raus. Ein brüderliches KTM-Duell und Reifenmanagement. SPEEDWEEK.com erklärt fünf Punkte zum Katalonien-Sprint.

Über zehn der zwölf Runden des MotoGP-Sprints in Barcelona sah es so aus, als würde Alex Marquez das Mini-Rennen gewinnen. Dann verunfallte er, sein Bruder Marc erbte den Sieg. Das – und was sonst noch wichtig war im Katalonien-Sprint.

Die fünf Schlüsselmomente des Sprints auf dem Circuit de Catalunya:

Der Sturz von Alex Marquez. Er war der Schnellste auf der Strecke – das war er auch schon im Training –, fuhr mit genug Vorsprung vorneweg. Sein Verfolger war sein Bruder Marc, der ihn nicht unter Druck gesetzt hat. Sein zweiter Sieg (nach Silverstone) in einem Sprintrennen war zum Greifen nah... Aber Alex stürzte. Zum dritten Mal in den letzten fünf Grands Prix.

Die Rettung von Marc Marquez. Alex Marquez war gerade in Kurve 10 gestürzt, Marc übernahm dadurch die Führung. In der nächsten Runde in Kurve 7 wäre Marc beinahe seinem Bruder gefolgt. Nur eine seiner klassischen Rettungsaktionen verhinderte, dass die Ducati des Werksteams auch im Kies landete. Das war knapp!

Gebt Fabio Quartararo ein konkurrenzfähiges Motorrad! Sobald der französische Fahrer auch nur ansatzweise günstige Bedingungen vorfindet, kommt sein enormes Talent zum Vorschein. Diesmal war es die Rennstrecke von Montmelo, auf der Fabio seinen ersten GP gewann (in der Moto2) und später zweimal in der MotoGP. Sein zweiter Platz ist der Beweis für sein herausragendes Talent; Yamaha schuldet Quartararo, der Weltmeisterschaft und den Fans ein konkurrenzfähiges Motorrad.



Das Duell zwischen den KTM-Fahrern – eine Frage der Ehre. Die österreichischen Motorräder standen im Mittelpunkt des Interesses, aber nicht wegen ihrer starken Leistung im Training, sondern wegen des brüderlichen Duells zwischen Acosta, Bastianini und Binder um die Plätze vier, fünf und sechs. Da es nicht um das Podium ging, war die Platzierung fast nebensächlich, in diesem Duell ging es darum, sich in der Rangliste der österreichischen Marke zu behaupten... Sie überquerten die Ziellinie in der genannten Reihenfolge.

Das Reifenmanagement. Angreifen oder haushalten? Angreifen UND haushalten lautete die Antwort von Fabio Quartararo. Das Rennen mit dem Ziel zu fahren, den Verschleiß der Reifen – sowohl vorne als auch hinten – zu minimieren, war zweifellos einer der Schlüssel des Sprintrennens. Und das wird es besonders morgen sein, wenn die Renndistanz doppelt so lang ist... Achten Sie morgen auf Enea Bastianini!