Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Günther Steiner übernimmt Tech3-Team

MotoGP in Barcelona: Marquez-Revanche im Live-Ticker

Von Thomas Kuttruf
Die MotoGP ist zu Gast auf dem Circuit de Catalunya von Barcelona
© Gold & Goose

Die MotoGP ist zu Gast auf dem Circuit de Catalunya von Barcelona

Alex Marquez zeigt beim Großen Preis von Catalunya mehr Speed als WM-Dominator Marc Marquez. Nach dem Crash im Sprint geht es über die volle Distanz um Revanche. Oder sprengt KTM die Marquez-Party?
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Der 12-Runden-Sprint auf dem Circuit de Catalunya sorgte bei Familie Marquez wieder einmal für große Emotionen. Nachdem Alex den sicher geglaubten zweiten Sprint-Sieg über Bruder Marc weggeworfen hatte, wurde im Ducati-Werksteam Sieger Nummer 24 gefeiert. Aber: Alex hat in Catalunya in jeder Hinsicht das bessere Tempo. Frage Nummer 1 vor dem 15. GP der Saison – behält der Gresini-Pilot die Kontrolle über seine Ducati und die eigenen Nerven?

Nicht zu vergessen ist das hochmotivierte Lager der Österreicher. Nach den Positionen 4, 5 und 6 am Samstag mit Acosta, Bastianini und Binder hat KTM gleich mehrere potenzielle Kandidaten für das Siegerpodium in Stellung.

Alle Antworten zum Großen Preis von Catalunya im Live-Ticker von SPEEDWEEK.com

 

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Ducati macht Rückschritt, Marquez den Unterschied

Von Michael Scott
Kolumnist Michael Scott über den Unterschied, den ein einzelner Fahrer machen kann – und den Unterschied zwischen zwei einander ähnelnden Motorrädern. Warum Ducati einen Rückschritt gemacht hat.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • So. 07.09., 13:40, Motorvision TV
    IMSA Sportscar Championship
  • So. 07.09., 14:00, ServusTV
    MotoGP: Großer Preis von Katalonien
  • So. 07.09., 14:45, Sport1
    Motorsport: ADAC GT Masters
  • So. 07.09., 14:45, ServusTV
    Formel 1: Großer Preis von Italien
  • So. 07.09., 15:00, Eurosport 2
    Superbike: Weltmeisterschaft
  • So. 07.09., 15:00, ServusTV
    Formel 1: Großer Preis von Italien
  • So. 07.09., 16:15, Eurosport 2
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
  • So. 07.09., 16:15, Hamburg 1
    car port
  • So. 07.09., 16:40, ServusTV
    Formel 1: Großer Preis von Italien
  • So. 07.09., 18:05, ServusTV
    Superbike - French Round
» zum TV-Programm
6.95 02071959 C0709054513 | 10