MotoGP in Barcelona: Marquez-Revanche im Live-Ticker

Die MotoGP ist zu Gast auf dem Circuit de Catalunya von Barcelona

Alex Marquez zeigt beim Großen Preis von Catalunya mehr Speed als WM-Dominator Marc Marquez. Nach dem Crash im Sprint geht es über die volle Distanz um Revanche. Oder sprengt KTM die Marquez-Party?

Der 12-Runden-Sprint auf dem Circuit de Catalunya sorgte bei Familie Marquez wieder einmal für große Emotionen. Nachdem Alex den sicher geglaubten zweiten Sprint-Sieg über Bruder Marc weggeworfen hatte, wurde im Ducati-Werksteam Sieger Nummer 24 gefeiert. Aber: Alex hat in Catalunya in jeder Hinsicht das bessere Tempo. Frage Nummer 1 vor dem 15. GP der Saison – behält der Gresini-Pilot die Kontrolle über seine Ducati und die eigenen Nerven?

Nicht zu vergessen ist das hochmotivierte Lager der Österreicher. Nach den Positionen 4, 5 und 6 am Samstag mit Acosta, Bastianini und Binder hat KTM gleich mehrere potenzielle Kandidaten für das Siegerpodium in Stellung.

Alle Antworten zum Großen Preis von Catalunya im Live-Ticker von SPEEDWEEK.com