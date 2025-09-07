Verstappen-Interesse an MotoGP-Team: Das ist dran

Nach dem Einstieg von Ex-F1-Teamchef bei Tech3 kamen Berichte über weiteres MotoGP-Interesse aus der Formel 1 auf: Max Verstappen sei angeblich an der Übernahme eines Teams interessiert. Was dran ist…

Kommt nach Günther Steiner gleich das nächste prominente Formel-1-Gesicht in die MotoGP? Am Freitag vor dem Katalonien-GP in Barcelona war offiziell geworden, dass ein Konsortium um den früheren Haas-F1-Teamchef Steiner ab 2026 das Tech3-Team übernimmt. Der MotoGP wird nicht erst seit dem Einstieg von F1-Besitzer Liberty Media ein riesiges Wachstumspotenzial nachgesagt. Das hat man auch im Formel-1-Paddock erkannt.

Auch Vierfach-Formel-1-Weltmeister Max Verstappen ist interessiert an einem Einstieg in die MotoGP. Das berichtete am Sonntagmorgen Sky Italia: Demnach habe Verstappen durch seinen Vater Jos bei LCR Honda und Trackhouse Aprilia angeklopft.

SPEEDWEEK.com hörte sich im Formel-1-Fahrerlager in Monza um: Die Verstappen-Seite ist an einem Einstieg in die MotoGP interessiert, doch konkrete Gespräche gibt es derzeit nicht.

Der niederländische Telegraaf zitierte Verstappen-Manager Raymond Vermeulen: «Es ist kein Geheimnis, dass er an der MotoGP interessiert ist, aber die Übernahme eines Teams ist im Moment nicht realistisch. Alles muss passen.»

Verstappen ist nicht der erste aktive Formel-1-Star, der auf die MotoGP schielt: Lewis Hamilton (inzwischen bei Ferrari) führte bereits Gespräche mit Gresini, die jedoch bislang nicht zu Ergebnissen führten. Der Brite ist großer MotoGP-Enthusiast – wie auch Red Bull Racing-Star. Doch zumindest zeitnah scheint keiner der beiden in der MotoGP einzusteigen.