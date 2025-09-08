Franco Morbidelli (VR46): Crash und Strafe für Misano

VR46-Pilot Franco Morbidelli stürzte sowohl im Sprint als auch im MotoGP-Grand-Prix in Barcelona – in Spanien erzielte er null Punkte. Für seinen Heim-GP in Misano wurde ihm auch noch eine Strafe aufgebrummt.

Franco Morbidelli (VR46 Ducati) hatte auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya ein Wochenende zum vergessen. Dabei lief es für den Römer bis zum Qualifying am Samstag noch gut – er stellte seine Ducati GP24 auf Startplatz 4. Im Sprintrennen hatte er einen miserablen Start und fiel bis auf Position 16 zurück. In Runde 7 schoss er dann Jorge Martin (Aprilia) ab. Das Rennen war für beide gelaufen, Morbido erhielt für den Grand Prix am Sonntag eine Long-lap-Strafe.

Im Hauptrennen über 24 Runden hatte Morbidelli erneut einen schlechten Start, zudem hatte er seine Long-lap zu absolvieren. Vier Runden vor Schluss folgte dann das Aus für den VR46-Piloten – er stürzte in Kurve 10.

«Es war ein sehr schwieriges Wochenende. Ich hatte einen komplizierten Start, aber das Gefühl mit dem Motorrad war gut. Ich kam stark zurück und war schnell – schneller als die Gruppe von Fahrern, mit denen ich kämpfte. Aber in Kurve 10 verlor ich die Kontrolle über das Vorderrad und stürzte», haderte der 30-Jährige. «Positiv ist, dass wir an diesem Wochenende ein gutes Tempo gezeigt und insgesamt einen tollen Job gemacht haben. Das sollte uns Selbstvertrauen für Misano geben, wo wir auf ein gutes Wochenende hoffen.»

Schon jetzt steht aber fest, dass der Start in seinen Heim-GP am kommenden Wochenende in Misano nicht ideal sein wird. Weil er sich nach seinem Crash in Barcelona den Anweisungen der Marshals widersetzte, bekam Morbidelli eine Strafe aufgebrummt – durch sein Verhalten habe er sich und andere potenzieller Gefahr ausgesetzt. So muss er die ersten zehn Minuten im FP1 am Freitag zusehen und 2000 Euro Strafe zahlen.

Ergebnisse MotoGP Barcelona, Rennen (7. September):

1. Alex Marquez (E), Ducati, 24 Runden in 40:14,093 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, +1,740 sec

3. Enea Bastianini (I), KTM, +5,562

4. Pedro Acosta (E), KTM, +13,373

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +14,409

6. Ai Ogura (J), Aprilia, +15,055

7. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +16,048

8. Luca Marini (I), Honda, +16,372

9. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +16,937

10. Jorge Martin (E), Aprilia, +18,492

11. Raul Fernandez (E), Aprilia, +19,489

12. Joan Mir (E), Honda, +20,159

13. Maverick Vinales (E), KTM, +22,792

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +24,351

15. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +24,592

16. Somkiat Chantra (T), Honda, +37,393

17. Aleix Espargaro (E), Honda, +43,202

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 4 Runden zurück

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 4 Runden zurück

– Alex Rins (E), Yamaha, 9 Runden zurück

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 12 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Honda, 14 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 17 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Aprilia, 23 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Barcelona, Sprint (6. September):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 12 Runden in 19:58,946 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,299 sec

3. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +3,653

4. Pedro Acosta (E), KTM, +5,868

5. Enea Bastianini (I), KTM, +5,913

6. Brad Binder (ZA), KTM, +5,943

7. Johann Zarco (F), Honda, +7,017

8. Luca Marini (I), Honda, +7,346

9. Ai Ogura (J), Aprilia, +8,488

10. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +8,578

11. Raul Fernandez (E), Aprilia, +9,788

12. Jack Miller (AUS), Yamaha, +10,165

13. Joan Mir (E), Honda, +11,593

14. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +14,463

15. Aleix Espargaro (E), Honda, +16,909

16. Alex Rins (E), Yamaha, +15,936

17. Maverick Vinales (E), KTM, +17,040

18. Somkiat Chantra (T), Honda, +22,439

– Alex Marquez (E), Ducati, 2 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Aprilia, 5 Runden zurück

– Fermin Aldeguer (E), Ducati, 5 Runden zurück

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia 5 Runden zurück

– Jorge Martin (E), Aprilia, 6 Runden zurück

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 6 Runden zurück

WM-Stand nach 30 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 487 Punkte. 2. A. Marquez 305. 3. Bagnaia 237. 4. Bezzecchi 197. 5. Acosta 183. 6. Morbidelli 161. 7. Di Giannantonio 161. 8. Quartararo 129. 9. Aldeguer 127. 10. Zarco 117. 11. Binder 95. 12. Bastianini 84. 13. Marini 82. 14. R. Fernandez 78. 15. Vinales 72. 16. Ogura 69. 17. Miller 54. 18. Mir 50. 19. Rins 45. 20. Martin 29. 21. Oliveira 17. 22. P. Espargaro 16. 23. Nakagami 10. 24. Savadori 8. 25. A. Fernandez 6. 26. Chantra 1. 27. A. Espargaro 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 541 Punkte. 2. Aprilia 239. 3. KTM 237. 4. Honda 186. 5. Yamaha 160.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 724 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 432. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 322. 4. Red Bull KTM Factory Racing 278. 5. Aprilia Racing 234. 6. Monster Energy Yamaha 174. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 172. 8. Trackhouse MotoGP Team 147. 9. Honda HRC Castrol Team 132. 10. LCR Honda 118. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 74.