Binder (KTM): Start vermasselt, dann folgte der Crash

KTM-Pilot Brad Binder hatte beim Start des MotoGP-Hauptrennens in Barcelona ein technisches Problem bei seiner RC16. Nach starker Aufholjagd stürzte er dann in Runde 7 über das Vorderrad.

Im MotoGP-Sprint auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya konnte sich KTM-Werksfahrer Brad Binder von Startplatz 11 bis auf Rang 6 nach vorn arbeiten. Er genoss den Kampf mit seinen Markenkollegen Pedro Acosta und Enea Bastianini, die das Rennen über zwölf Runden auf den Positionen 4 und 5 beendeten.

Im Grand Prix am Sonntag wollte Binder eine ähnliche Aufholjagd hinlegen, doch gleich beim Start fiel er auf Position 15 zurück. «Ich hatte am Start keine Power. Als ich dann in den zweiten Gang schaltete, setzte die ganze Leistung ein», meinte der Südafrikaner. «Dann versuchte ich mich durch das Feld zu pflügen und Positionen gut zu machen. Alles funktionierte sehr gut und das Motorrad fühlte sich unglaublich an».

Binder zeigte eine starke Aufholjagd, in der zweiten Runde hatte er sich bereits auf Platz 11 nach vorn gekämpft. In Runde 7 folgte dann das Aus für den RC16-Reiter. Auf Position 10 liegend – direkt hinter Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia – stürzte er über das Vorderrad. «Als ich in Kurve 7 hineinbremste, habe ich möglicherweise die weiße Linie berührt und mir ist das Vorderrad eingeklappt», erklärte Binder seinen Crash.

«Es war schade, denn ich habe mich sehr gut gefühlt. Wir müssen aber das Positive aus diesem Wochenende mitnehmen – wenn wir ein normales Wochenende zusammenbekommen, können wir erneut stark sein», blickte der 30-Jährige bereits auf das MotoGP-Wochenende in Misano voraus. Hatte Binder eine Erklärung, weshalb er mit seiner KTM beim Start Probleme hatte? «Beim Start ist unser Bike normalerweise eine Bank. Irgendetwas ist schiefgelaufen, aber wir haben noch nicht herausgefunden was», grübelte er.

Die Rennstrecke in Montmelo bietet sehr wenig Grip. Binder beschrieb, mit welchen Herausforderungen er im Rennen konfrontiert war. «Es hat hier wenig Grip, den Vorderreifen spürst du aber trotzdem sehr gut hier. Aber wenn der Hinterreifen nachlässt, schiebt das Motorrad mehr über den Vorderreifen. Dann musst du die ganze Arbeit mit einem Reifen bewerkstelligen, weil du vom Hinterreifen keine Unterstützung mehr bekommst.»

In der Gesamtwertung liegt Brad Binder mit 95 Punkten auf Rang 11, womit er zweitbester KTM-Fahrer ist. Enea Bastianini hat nach seinem starken dritten Platz im Barcelona-GP nur noch elf Punkte Rückstand auf Binder.

Ergebnisse MotoGP Barcelona, Rennen (7. September):

1. Alex Marquez (E), Ducati, 24 Runden in 40:14,093 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, +1,740 sec

3. Enea Bastianini (I), KTM, +5,562

4. Pedro Acosta (E), KTM, +13,373

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +14,409

6. Ai Ogura (J), Aprilia, +15,055

7. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +16,048

8. Luca Marini (I), Honda, +16,372

9. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +16,937

10. Jorge Martin (E), Aprilia, +18,492

11. Raul Fernandez (E), Aprilia, +19,489

12. Joan Mir (E), Honda, +20,159

13. Maverick Vinales (E), KTM, +22,792

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +24,351

15. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +24,592

16. Somkiat Chantra (T), Honda, +37,393

17. Aleix Espargaro (E), Honda, +43,202

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 4 Runden zurück

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 4 Runden zurück

– Alex Rins (E), Yamaha, 9 Runden zurück

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 12 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Honda, 14 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 17 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Aprilia, 23 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Barcelona, Sprint (6. September):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 12 Runden in 19:58,946 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,299 sec

3. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +3,653

4. Pedro Acosta (E), KTM, +5,868

5. Enea Bastianini (I), KTM, +5,913

6. Brad Binder (ZA), KTM, +5,943

7. Johann Zarco (F), Honda, +7,017

8. Luca Marini (I), Honda, +7,346

9. Ai Ogura (J), Aprilia, +8,488

10. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +8,578

11. Raul Fernandez (E), Aprilia, +9,788

12. Jack Miller (AUS), Yamaha, +10,165

13. Joan Mir (E), Honda, +11,593

14. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +14,463

15. Aleix Espargaro (E), Honda, +16,909

16. Alex Rins (E), Yamaha, +15,936

17. Maverick Vinales (E), KTM, +17,040

18. Somkiat Chantra (T), Honda, +22,439

– Alex Marquez (E), Ducati, 2 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Aprilia, 5 Runden zurück

– Fermin Aldeguer (E), Ducati, 5 Runden zurück

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia 5 Runden zurück

– Jorge Martin (E), Aprilia, 6 Runden zurück

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 6 Runden zurück

WM-Stand nach 30 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 487 Punkte. 2. A. Marquez 305. 3. Bagnaia 237. 4. Bezzecchi 197. 5. Acosta 183. 6. Morbidelli 161. 7. Di Giannantonio 161. 8. Quartararo 129. 9. Aldeguer 127. 10. Zarco 117. 11. Binder 95. 12. Bastianini 84. 13. Marini 82. 14. R. Fernandez 78. 15. Vinales 72. 16. Ogura 69. 17. Miller 54. 18. Mir 50. 19. Rins 45. 20. Martin 29. 21. Oliveira 17. 22. P. Espargaro 16. 23. Nakagami 10. 24. Savadori 8. 25. A. Fernandez 6. 26. Chantra 1. 27. A. Espargaro 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 541 Punkte. 2. Aprilia 239. 3. KTM 237. 4. Honda 186. 5. Yamaha 160.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 724 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 432. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 322. 4. Red Bull KTM Factory Racing 278. 5. Aprilia Racing 234. 6. Monster Energy Yamaha 174. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 172. 8. Trackhouse MotoGP Team 147. 9. Honda HRC Castrol Team 132. 10. LCR Honda 118. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 74.