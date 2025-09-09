Misano: Der Zeitplan für den GP von San Marino

Am kommenden Wochenende gastiert die MotoGP-WM auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli. Den Zeitplan für die Trainings und Rennen gibt es hier im Überblick.

Das MotoGP-Wochenende auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli ist der letzte Europa-Stopp, bevor die MotoGP-Asse auf die Asien- und Australien-Tour aufbrechen. Nur fünf Kilometer entfernt von der italienischen Küstenstadt Misano Adriatico wurde die Piste 1972 erbaut und ist seit 2007 Teil des MotoGP-Kalenders.

Der Rundkurs ist 4,226 km lang, wobei die längste Gerade lediglich 530 m misst. Mit ihren zehn Rechts- und sechs Linkskurven wird die anspruchsvolle Strecke auch in diesem Jahr wieder in allen Klassen spannende Rennaction bieten.

2024 fanden in Misano zwei MotoGP-Events statt. Beim ersten Termin Anfang September konnte Jorge Martin das Sprintrennen und Marc Marquez den Grand Prix gewinnen. Zwei Wochen später schlugen die italienischen Fahrer vor ihren heimischen Fans zurück – Pecco Bagnaia gewann den Sprint, Enea Bastianini das Hauptrennen.

WM-Leader Marc Marquez reist nach den Rängen 1 und 2 in Barcelona mit 182 Punkten Vorsprung auf Bruder Alex an die Adria. Bagnaia und Marco Bezzecchi haben bereits 250 bzw. 290 Punkte Rückstand.

In Misano werden neben den Klassen MotoGP, Moto2, Moto3 und MotoE auch wieder die Red Bull Rookies am Start sein. An diesem Wochenende findet das Saisonfinale in der beliebten Nachwuchsserie statt. Der MotoGP-Sprint am Samstag beginnt um 15 Uhr und auch am Sonntag wird mit dem Start des Moto3-Rennens um 11 Uhr die gewohnte Reihenfolge beibehalten. Das Highlight wird um 14 Uhr das MotoGP-Rennen über 24 Runden sein.

Zeitplan für den Großen Preis von San Marino 2025 (MESZ):

Freitag, 12. September:

08:30 – 08.45 Uhr (15 min): MotoE, FP

09.00 – 09.35 Uhr (35 min): Moto3, FP1

09.50 – 10.30 Uhr (40 min): Moto2, FP1

10.45 – 11.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1



12.35 – 12.50 Uhr (15 min): MotoE, Practice

13.15 – 13.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice

14.05 – 14.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice

15.00 – 16.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice

17.05 – 17.15 Uhr (10 min): MotoE, Qualifying 1

17.25 – 17.35 Uhr (10 min): MotoE, Qualifying 2

Samstag, 13. September:

08.40 – 09.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2

09.25 – 09.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2

10.10 – 10.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2

10.50 – 11.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

11.15 – 11.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2

12.45 – 13.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

13.10 – 13.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

13.40 – 13.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

14.05 – 14.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2



Startzeiten:

12.10 Uhr: MotoE, Rennen 1 (8 Runden)

15.00 Uhr: MotoGP-Sprint (13 Runden)

16.10 Uhr: MotoE, Rennen 2 (8 Runden)

16.50 Uhr: Red Bull Rookies Cup, Rennen 1

Sonntag, 14. September:

09.40 – 09.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up



Startzeiten:

08.35 Uhr: Red Bull Rookies Cup, Rennen 2

11.00 Uhr: Moto3-Rennen (20 Runden)

12.15 Uhr: Moto2-Rennen (22 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (27 Runden)