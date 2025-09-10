Taka Nakagami: Comeback nach Verletzung beim Japan-GP

Honda-Testfahrer Takaaki Nakagami wird beim Japan-GP mit einer Wildcard an den Start gehen. Nach seiner im MotoGP-Sprint in Brünn erlittenen Knieverletzung wird er vor heimischem Publikum sein Comeback geben.

Honda-Testfahrer Takaaki Nakagami sprang Mitte Juli beim Tschechien-GP in Brünn für den verletzten Somkiat Chantra im LCR-Honda-Team ein. Die Traditionsrennstrecke, die 2025 in den MotoGP-Kalender zurückgekehrt ist, brachte dem Japaner kein Glück. Bei einem heftigen Crash im Sprintrennen zog er sich einen Kreuzbandriss am rechten Knie zu – Nakagami stürzte in Runde 2 nach einer Berührung mit Augusto Fernandez. Danach reiste Nakagami in seine Heimat zurück, um sich zu erholen.

Am 10. September gab Honda bekannt, dass Nakagami beim Japan-GP in zweieinhalb Wochen mit einer Wildcard an den Start gehen wird. «Um den heimischen Fans einen zusätzlichen Grund zum Jubeln zu geben, wird Takaaki Nakagami als Wildcard-Fahrer auf der Honda RC213V beim Japan-GP zurückkehren», hieß es auf dem Instagram-Account von HRC.

Motegi ist für den 33-Jährigen der beste Ort, um sein Renncomeback zu geben. Bereits vor einigen Tagen absolvierte Nakagami auf der japanischen Strecke einen Testtag mit dem MotoGP-Bike, um sich wieder an sein Arbeitsgerät zu gewöhnen.

Es wird bereits der vierte Wildcard-Einsatz für Nakagami in der Saison 2025 sein. Im turbulenten Grand Prix in Le Mans erzielte der Routinier den sensationellen sechsten Platz.