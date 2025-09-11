Marc Marquez hat die KTM-Piloten auf dem Radar

Ducati-Frontmann Marc Marquez geht mit viel Selbstvertrauen und klarer Mission in den San Marino-GP. Einen Spaziergang erwartet der WM-Dominator aber nicht. Speziell das MotoGP-Projekt von KTM hat Marquez auf dem Schirm.

Auch wenn von großer Spannung keine Rede sein kann, so bedeutete die Niederlage von Marc Marquez beim Catalunya-GP doch eine Verschiebung der WM-Entscheidung. Wie auch immer der San Marino-GP ausgeht, Marc Marquez kann sich den Titel MotoGP-Weltmeister 2025 frühestens beim Japan-GP am 28. September sichern.

Von Entspannung ist von der Startnummer 93 vor der 16. Station des Kalenders nichts zu spüren. Marc Marquez will sich den Kurs an der Adria zu Nutzen machen und am Ende ganz vorne stehen. «Der Kurs von Misano passt sicher besser zu meinem Stil – hier will ich Alex schlagen», so das Eingangsstatement des überragenden Tabellenführers mit einem Lachen.

Marquez weiter: «In Barcelona, gab es vor der Session eine gewisse Unklarheit – hier sollte das nicht der Fall. Das Ziel ist klar, ich will auf Sieg fahren. Aber ich sehe auch KTM. Sie haben nicht nur in Barcelona ein hohes Tempo gehabt, auch bei den Rennen davor waren sie stark und haben sich mit Pedro und Enea auf jeden Fall verbessert. Ich erwarte, dass KTM nah dran sein wird.»

Vor dem ersten Trainingstag auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli und in der Heimat seines angezählten Teamkollegen wurde Marc Marquez auch auf die Lage Bagnaias angesprochen. «Zunächst – ich bin sicher nicht die richtige Person, um Pecco Ratschläge zu geben. Er hat die richtigen Menschen um sich, die ihn unterstützen. Für mich zählt in erster Instanz Ducati, aber es ist auch für mich kein gutes Gefühl, einen Piloten so leiden zu sehen. Ich bin mir aber sicher, Pecco wird mit seinem Talent in der Lage sein, aus dieser Lage herauszukommen.»

Auch Marc Marquez wird am Montag nach dem Großen Preis der Republik San Marino den offiziellen Testtag bestreiten. Befragt nach seiner Wunschliste für Entwicklungen in Richtung 2026 hielt sich Marc Marquez verständlicherweise zurück – schließlich kann es für 24-fachen Saisonsieger nicht mehr besser kommen.

Marc Marquez: «Natürlich versuchen wir, das Motorrad generell weiter zu optimieren – und generell wünscht man sich immer noch mehr Gefühl für das Vorderrad. Es ist am Ende der Faktor, der die größten Limits setzt. Auf der anderen Seite wissen wir auch: Je mehr man sich darauf konzentriert, desto höher ist die Gefahr, dass man in anderen Bereichen wie etwa dem Grip am Hinterrad schlechter wird. Ich sehe die Gefahr, dass man bei zu großen Experimenten am Ende mehr verliert als gewinnt. Doch ich vertraue da komplett Ducati – sie wissen genau, was sie tun.

Marc Marquez kann sich auf eine beruhigende Statistik im Hintergrund verlassen. Seit 2021 wurden alle acht Rennen von einem Ducati-Piloten gewonnen, 2024 siegte Marc Marquez selbst. Der letzte Nicht-Ducati-Triumph an der Adria datiert aus dem Jahr 2020. Damals gewann Franco Morbidelli auf der Kunden-Yamaha.