Alex Marquez über Gresini: «Arbeiten im Fausto-Stil»

Wenn MotoGP-Ass Alex Marquez in Misano antritt, fährt er nicht nur für sich. Der Gresini-Pilot spürt beim Heimrennen des Teams die Handschrift von Fausto Gresini und findet lobende Worte für seine Teamchefin.

Mit einem Sieg in Barcelona meldete sich Alex Marquez (Ducati) an der Spitze zurück. Für den Gresini-Piloten war es nach einer schwierigen Phase der zweite Erfolg in der MotoGP-Klasse – ein Befreiungsschlag, wie er betonte: «Das Ergebnis in Barcelona war wichtig für uns. In den letzten Rennen haben wir uns schwergetan, wir haben die Dinge nicht clever genug zusammengestellt. Aber so ein Wochenende gibt dir den Schub und die Motivation, wenn das Selbstvertrauen nicht bei 100 Prozent ist.»

Nun steht das Heimrennen seines Gresini-Teams bevor. Der Spanier weiß, dass es dort nicht einfach sein wird: «San Marino ist eine andere Geschichte. Auf dieser Strecke tue ich mich normalerweise schwer, vor allem in den Kurven 1 bis 3 verliere ich immer viel Zeit. Aber auf dem Rest der Strecke bin ich ziemlich schnell. Ich hoffe, dass mir die GP24 vorne mehr Vertrauen gibt, sodass ich besser in die Kurven gehen kann. Wenn wir den ersten Sektor in den Griff bekommen, können wir vorne mitkämpfen.»

Ein Lob sendete er an Nadia Padovani, die das Gresini-Team nach dem Tod von Fausto Gresini am 13. Februar 2021 übernahm. «Es ist für uns speziell in Misano für Fausto zu fahren. Er ist immer noch präsent im Team, du spürst dies an der Atmosphäre im Team. Wie das Team arbeitet, das ist der Fausto-Stil. Nadia macht einen wahnsinnigen Job! Sie war da, als Fausto starb und ist ein echter Boss – sie hört uns immer zu.»

Dass er trotz seines Erfolgs nicht überheblich wird, liegt auch an den Rückschlägen in dieser Saison. In Assen zog er sich eine schmerzhafte Verletzung an der linken Hand zu, die ihn wochenlang einschränkte. «Es war ziemlich schwierig, das Motorrad normal zu fahren. Ich konnte mit der linken Hand nicht so helfen, wie es der Fahrer tun muss, um Grip aufzubauen. Das hat mich eingebremst. Nach der Sommerpause war es besser. Und Barcelona war extrem wichtig, um sicherzugehen, dass ich immer noch schnell sein kann.»

In der Weltmeisterschaft liegt Alex Marquez mit deutlichem Rückstand auf seinen Bruder Marc auf Rang zwei, doch mit einem soliden Polster auf die Verfolger. Sein Ziel für Misano ist klar: ein weiteres Topresultat. «Wir kommen mit Selbstvertrauen und werden unser Bestes geben», versprach der 29-Jährige.