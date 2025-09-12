Bagnaia begeistert: «Man spürt hier alles besser!»

Pecco Bagnaia war nach dem vierten Platz im MotoGP-Zeittraining in Misano glücklich. Er ist begeistert vom Grip, den die Strecke bietet und spürt mit seinem Bike alles besser. Welche Strategie er verfolgt.

Am Donnerstag grübelte Pecco Bagnaia (Ducati), ob der Heim-GP auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli in seiner momentan schwierigen Situation zum richtigen Zeitpunkt kommt, oder ob es für ihn auch an der italienischen Adria ein Desaster wird. Der zweifache MotoGP-Weltmeister betonte, dass er in jedes Rennwochenende mit der gleich hohen Motivation starten würde. Was er brauche, sei ein normales Wochenende mit guten Ergebnissen.

Den Grundstein dafür hat Bagnaia auf seiner Heimstrecke im Zeittraining am Freitagnachmittag gelegt – Platz 4 und der direkte Einzug ins Q2 am Samstag. Auf Teamkollege Marc Marquez, der die schnellste Zeit fuhr, hatte er 0,230 sec Rückstand.

«Der Grip ist fantastisch hier. Wer diesen Asphalt aufgetragen hat, muss für alle anderen ein Vorbild sein», hob Bagnaia begeistert den Hauptgrund für sein gutes Abschneiden am Freitag hervor. «Der Belag ist großartig, seit dem Jahr 2020 haben wir diesen Asphalt. Der Grip ist unglaublich, du kannst die Power des Bikes und alles einfach besser spüren – supergut.»

«Ich habe mich am Morgen dazu entschieden, an meinem Bike nichts zu verändern. Wir haben einfach beschlossen, viele Runden zu fahren», erklärte der 28-Jährige seine Strategie. «Am Nachmittag haben wir dann nur vorne auf den Medium-Reifen gewechselt und während der Session kleine Details verändert. Es wurde besser und besser – ich bin sehr glücklich, meine Pace heute stimmt mich zuversichtlich.»

In welchen Bereichen fühlt sich Bagnaia in Misano besser als auf anderen Pisten wie Balaton oder Barcelona? «Ich kann hier sehr hart Bremsen, der Hinterreifen hilft mir dabei, das Bike zu stoppen. Am Kurveneingang bewegt sich das Heck nicht», meinte der Italiener. «Ich habe mehr Stabilität und die Unterstützung vom Hinterreifen ist sehr wichtig – ich bin sehr happy.»

Auf der 4,226 km langen Strecke hat es auch einige Wellen. Haben ihn diese beeinträchtigt? «Diese sind da, aber der Grip ist so hoch. In den Kurven 1 und 3 sind die Wellen ziemlich groß, aber abgesehen davon fühle ich mich wohl.»

Somit sind die Voraussetzungen gut, dass Pecco Bagnaia endlich wieder ein gutes Wochenende erlebt – und das bei seinem Heim-GP vor den vielen italienischen Fans.

Ergebnisse MotoGP Misano, Zeittraining (12. September):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:30,480 min

2. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,147 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,193

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,230

5. Alex Márquez (E), Ducati, +0,272

6. Joan Mir (E), Honda, +0,339

7. Luca Marini (I), Honda, +0,368

8. Jorge Martin (E), Aprilia, +0,377

9. Pedro Acosta (E), KTM, +0,409

10. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,435

11. Johann Zarco (F), Honda, +0,588

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,610

13. Brad Binder (ZA), KTM, +0,686

14. Maverick Viñales (E), KTM, +0,769

15. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,007

16. Jack Miller (AUS), Yamaha, +1,020

17. Enea Bastianini (I), KTM, +1,092

18. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +1,136

19. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +1,198

20. Alex Rins (E), Yamaha, +1,202

21. Ai Ogura (J), Aprilia, +1,208

22. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +1,889

23. Somkiat Chantra (T), Honda, +2,036

Ergebnisse MotoGP Misano, FP1 (12. September):

1. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:31,342 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,249 sec

3. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,254

4. Alex Marquez (E), Ducati, +0,258

5. Marc Marquez (E), Ducati, +0,269

6. Luca Marini (I), Honda, +0,271

7. Pedro Acosta (E), KTM, +0,321

8. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,333

9. Raul Fernandez (E), Aprilia, +0,467

10. Jorge Martin (E), Aprilia, +0,498

11.Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,587

12. Joan Mir (E), Honda, 0,636

13. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,673

14. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +0,675

15. Enea Bastianini (I), KTM, +0,817

16. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,943

17. Maverick Vinales (E), KTM, +0,964

18. Alex Rins (E), Yamaha, +1,129

19. Ai Ogura (J), Aprilia, + 1,167

20. Brad Binder (ZA), KTM, +1,168

21. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +1,195

22. Johann Zarco (F), Honda, +1,582

23. Somkiat Chantra (T), Honda, +2,242