Fermin Aldeguer überzeugt: War das Risiko nicht wert

MotoGP-Rookie Fermin Aldeguer aus dem Team Gresini Ducati zeigte als Sechster im Sprint in Misano eine weitere starke Leistung. Beinahe hätte er KTM-Ass Pedro Acosta noch abgefangen.

Fermin Aldeguer lieferte sich im Sprint auf dem Misano World Circuit einen sehenswerten Kampf mit Pedro Acosta (Red Bull KTM), die Ziellinie kreuzte er eine winzige Zehntelsekunde hinter seinem Landsmann als Sechster. Ein weiteres feines Ergebnis für den MotoGP-Klassenneuling, der mit 131 Punkten auf dem tadellosen achten Gesamtrang liegt.

«Uns ist ein großer Schritt gegenüber Freitag gelungen», freute sich der Gresini-Ducati-Pilot, der von Startplatz 10 kam. «Nicht nur die Position ist besser und wie das Motorrad mit dem Hinterreifen umgeht, sondern mein ganzes Gefühl. Jetzt fällt mir eine gute Rundenzeit leichter, die Abstimmungsänderungen helfen mir. Jetzt habe ich viel mehr Vertrauen zum Vorderrad. Wir kamen von Barcelona, wo es null Grip hatte, und hier gibt es jede Menge davon. Für einen Rookie ist es schwierig, so etwas schnell zu verstehen. Ich hätte Pedro möglicherweise überholen können, das Risiko wäre es für einen zusätzlichen Punkt aber nicht wert gewesen. Das lange Rennen ist am Sonntag, da haben wir eine weitere Chance für ein Top-5-Ergebnis. Nur die Elektronik müssen wir dafür noch etwas anpassen.»

Ergebnisse MotoGP Misano, Sprintrennen (13. September):

1. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, 13 Runden in 19:52,966 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +1,000 sec

3. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +2,551

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +3,526

5. Pedro Acosta (E), KTM, +6,834

6. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +6,960

7. Luca Marini (I), Honda, +9,307

8. Jorge Martin (E), Aprilia, +11,027

9. Raúl Fernández (E), Aprilia +11,594

10. Enea Bastianini (I), KTM +12,928

11. Johann Zarco (F), Honda +15,490

12. Ai Ogura (J), Aprilia +15,600

13. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +16,129

14. Jack Miller (AUS), Yamaha +16,727

15. Maverick Viñales (E), KTM +16,861

16. Miguel Oliveira (P), Yamaha +17,576

17. Alex Rins (E), Yamaha +18,716

18. Augusto Fernandez (E), Yamaha +27,893

19. Somkiat Chantra (T), Honda +28,333

– Brad Binder (ZA), KTM

– Marc Marquez (E), Ducati

– Fabio Quartararo (F), Yamaha

WM-Stand nach 31 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 487 Punkte. 2. A. Marquez 314. 3. Bagnaia 237. 4. Bezzecchi 209. 5. Acosta 193. 6. Di Giannantonio 168. 7. Morbidelli 167. 8. Aldeguer 131. 9. Quartararo 129. 10. Zarco 117. 11. Binder 95. 12. Marini 85. 13. Bastianini 84. 14. R. Fernandez 79. 15. Vinales 72. 16. Ogura 69. 17. Miller 54. 18. Mir 50. 19. Rins 45. 20. Martin 31. 21. Oliveira 17. 22. P. Espargaro 16. 23. Nakagami 10. 24. Savadori 8. 25. A. Fernandez 6. 26. Chantra 1. 27. A. Espargaro 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 550 Punkte. 2. Aprilia 251. 3. KTM 242. 4. Honda 189. 5. Yamaha 160.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 724 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 445. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 335. 4. Red Bull KTM Factory Racing 283. 5. Aprilia Racing 248. 6. Monster Energy Yamaha 174. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 172. 8. Trackhouse MotoGP Team 148. 9. Honda HRC Castrol Team 135. 10. LCR Honda 118. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 74.