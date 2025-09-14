F1-Held Norris: Party-Gast bei Rossi und der MotoGP

Formel-1-Ass Lando Norris erlebte bei seinem Abstecher nach Misano Adriatico außergewöhnliche Momente und krönte den Besuch mit einer Spontan-Party mit Sprint-Sieger Marco Bezzecchi in der Auslaufrunde.

Die MotoGP-WM hat beim Gastspiel auf dem Misano World Circuit Marco Simonecelli schon am Samstag wieder zahlreiche prominente Fans angelockt. Mit dabei war auch McLaren-Formel-1-Held Lando Norris. Der 25-jährige Brite aus dem McLaren-Team verbrachte als Gast des gemeinsamen Energy Drink-Sponsors Zeit in der VR46-Box der Rossi-Ducati-Schützlinge Franco Morbidelli und Fabio Di Giannantonio.

Dort traf der Brite dann auf sein Allzeit-Idol Valentino Rossi. Norris bekam aus der VR46-Kollektion den berühmten «Sole e Luna»-Sonnenhut als Souvenir geschenkt. Höhepunkt war für den prominenten Formel 1-Gast dann aber der Samstagnachmittag. Zunächst war Norris mit am Grid des MotoGP-Sprints. Dann nahm Rossi seinen prominenten Fan höchstpersönlich auf dem Roller mit hinaus auf die Rettungsgasse. Dort beobachteten «ll Dottore» begeistert die Meisterleistung des Academy-Schützlings Marco Bezzecchi.

Nach dem Sieg von Marco Bezzecchi brachen alle Dämme – für Norris wurde das zum Jackpot. Gemeinsam mit Rossi und anderen Freunden gratulierte der Brite dem überglücklichen Sieger Bezzecchi in der Auslaufrunde noch direkt auf der Piste und stand mitten in der Traube jubelnder Tifosi. Auch die VR46-Crew feierte im Parc Fermé ausgiebig Rang 3 von Di Giannantonio. In der VR46-Box spendete Norris weiter Applaus für Morbidelli, der den Sprint als Vierter ebenfalls mit einem Spitzenergebnis abgeschlossen hatte.

Zur Erinnerung: Lando Norris hat bereits mehrfach MotoGP-Luft geschnuppert. Außerdem wird sich der neue MotoGP-Promoter Liberty Media freuen, denn die US-Amerikaner wollen ja die Formel 1 noch enger mit der MotoGP verschränken und dadurch auch Synergie-Effekte nutzen – um die Popularität der MotoGP nachhaltig zu steigern.