Jonas Folger: Mit der MotoGP-KTM durch Budapest

Der deutsche KTM-MotoGP-Testfahrer Jonas Folger hatte am vergangenen Wochenende einen stimmungsvollen Auftritt im Zentrum der ungarischen Hauptstadt Budapest.

Der ehemalige deutsche MotoGP-Fahrer Jonas Folger hatte am Wochenende einen spektakulären Auftritt im Zentrum von Budapest. Anlass war der «Red Bull Showrun» in der ungarischen Hauptstadt. Der 32-jährige Bayer steuerte dabei eine MotoGP-KTM RC16 auf einem abgesperrten Kurs vor der hochmodernen Puskas-Fußball-Arena.

Ungarn war in diesem Jahr mit dem neuen Balaton Park Circuit erstmals seit langer Zeit wieder im MotoGP-Kalender vertreten. Die Formel 1 gastierte im August auf dem Hungaroring. Mit dabei beim Red Bull Showrun in Budapest war unter anderen David Coulthard. Der Schotte war als einer der Vertreter der Formel 1-Fraktion mit von der Partie. Gemeinsam mit dem Kärntner Patrick Friesacher steuerte der 13-fache Grand Prix-Sieger Coulthard je einen Wagen von Red Bull Racing und einen von den Racing Bulls über die Fahrbahn.

Folger und Coulthard lieferten sich mit Höllentempo auch spektakuläre Beschleunigungs-Duelle durch über die abgesperrte Allee zwischen den tausenden Fans. Wieder einmal war das Motto «MotoGP vs. Formel 1». Zudem begeisterte Folger die Massen mit ausgiebigen Burnouts und nahm sich mit den anderen Protagonisten des Events auch Zeit für die gemeinsame Autogrammstunde und Selfie-Wünsche der Fans.

Neben Coulthard und Friesacher war zum Beispiel auch Dirft-König Mad Mike Whiddett aus den USA in Budapest mit von der Partie. Zudem sorgten Motorrad-Freestyler für ordentlich Action. Bevor das Benzin-Event startete, wurden die Boliden auf einem offenen Auflieger durch die Innenstadt von Budapest chauffiert. Sogar eine Straßenbahn-Garnitur wurde im Look des «Showruns» gestaltet und diente als Zugmaschine für die Fahrzeuge.