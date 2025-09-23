Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Formel 1: Stallorder-Debakel bei Ferrari

Jonas Folger: Mit der MotoGP-KTM durch Budapest

Von Johannes Orasche
Der deutsche KTM-MotoGP-Testfahrer Jonas Folger hatte am vergangenen Wochenende einen stimmungsvollen Auftritt im Zentrum der ungarischen Hauptstadt Budapest.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Der ehemalige deutsche MotoGP-Fahrer Jonas Folger hatte am Wochenende einen spektakulären Auftritt im Zentrum von Budapest. Anlass war der «Red Bull Showrun» in der ungarischen Hauptstadt. Der 32-jährige Bayer steuerte dabei eine MotoGP-KTM RC16 auf einem abgesperrten Kurs vor der hochmodernen Puskas-Fußball-Arena.

Ungarn war in diesem Jahr mit dem neuen Balaton Park Circuit erstmals seit langer Zeit wieder im MotoGP-Kalender vertreten. Die Formel 1 gastierte im August auf dem Hungaroring. Mit dabei beim Red Bull Showrun in Budapest war unter anderen David Coulthard. Der Schotte war als einer der Vertreter der Formel 1-Fraktion mit von der Partie. Gemeinsam mit dem Kärntner Patrick Friesacher steuerte der 13-fache Grand Prix-Sieger Coulthard je einen Wagen von Red Bull Racing und einen von den Racing Bulls über die Fahrbahn.

Folger und Coulthard lieferten sich mit Höllentempo auch spektakuläre Beschleunigungs-Duelle durch über die abgesperrte Allee zwischen den tausenden Fans. Wieder einmal war das Motto «MotoGP vs. Formel 1». Zudem begeisterte Folger die Massen mit ausgiebigen Burnouts und nahm sich mit den anderen Protagonisten des Events auch Zeit für die gemeinsame Autogrammstunde und Selfie-Wünsche der Fans.

Neben Coulthard und Friesacher war zum Beispiel auch Dirft-König Mad Mike Whiddett aus den USA in Budapest mit von der Partie. Zudem sorgten Motorrad-Freestyler für ordentlich Action. Bevor das Benzin-Event startete, wurden die Boliden auf einem offenen Auflieger durch die Innenstadt von Budapest chauffiert. Sogar eine Straßenbahn-Garnitur wurde im Look des «Showruns» gestaltet und diente als Zugmaschine für die Fahrzeuge.

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Marquez-Brüder: Barcelona-Sieg als Wendepunkt?

Von Michael Scott
Im MotoGP-Grand-Prix in Barcelona konnte Alex Marquez Bruder Marc überflügeln und einen Meilenstein erreichen. SPEEDWEEK.com-Kolumnist Michael Scott fragt sich, ob das ein Wendepunkt sein könnte.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Di. 23.09., 11:50, Motorvision TV
    FastZone
  • Di. 23.09., 12:20, Motorvision TV
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
  • Di. 23.09., 12:25, Spiegel TV Wissen
    Ultimate Processes
  • Di. 23.09., 14:15, Motorvision TV
    Gearing Up
  • Di. 23.09., 15:15, Motorvision TV
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
  • Di. 23.09., 15:40, Motorvision TV
    Australian Drag Racing Championship
  • Di. 23.09., 16:25, Motorvision TV
    Motorradsport: FIM Enduro World Championship
  • Di. 23.09., 16:45, SPORT1+
    The Front Row
  • Di. 23.09., 16:55, Motorvision TV
    Isle of Man Tourist Trophy
  • Di. 23.09., 17:10, SPORT1+
    The Front Row
» zum TV-Programm
6.96 13091925 C2309054513 | 5