Hall of Fame: Wie man zur «MotoGP-Legende» wird

Beim MotoGP-«Iconic»-Event wurden 17 Motorradrennfahrer in die Hall of Fame aufgenommen. Objektive Kriterien entscheiden darüber, wer in die begehrte Ruhmeshalle aufgenommen wird. Wer auf der Strecke blieb.

Ein geschäftiges und sonnenverwöhntes Wochenende an der Adriaküste verband verschiedene Epochen der MotoGP. Der Grand Prix von San Marino wurde von Valentino Rossi verfolgt, der nur wenige Kilometer vom Misano World Circuit Marco Simoncelli entfernt geboren und aufgewachsen ist, während sein Schützling Marco Bezzecchi den Sprint am Samstag gewann und sein ehemaliger (und hartnäckiger) Rivale Marc Marquez am Sonntag zum elften Mal in dieser Saison den GP für sich entschied. Misano trat 1980 in die Weltmeisterschaft ein, verschwand von 1994 bis 2007 und verkündete einen neuen Fünfjahresvertrag bis 2031, während in diesem Jahr ein Zuschauerrekord erreicht wurde – an den drei Tagen kamen 174.000 Zuschauer an die italienische Rennstrecke.

Auf dem überfüllten Areal mischten sich Kimi Antonelli und Lando Norris unter eine Schar von Gesichtern, die MotoGP-Fans bekannt sind. Einige Tage zuvor, am Donnerstagabend im nahe gelegenen Rimini, hatte Dorna Sports im prächtigen Teatro Amintore Galli seine Hall of Fame vorgestellt, wobei sieben der siebzehn neuen Mitglieder anwesend waren, die die Epochen der 1960er, 1980er, 1990er Jahre und die ersten beiden Jahrzehnte dieses Jahrhunderts abdecken. Zu den Gästen in Abendgarderobe gehörten Giacomo Agostini, Freddie Spencer, Kevin Schwantz, Casey Stoner, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo und Valentino Rossi. Nicht anwesend waren Kenny Roberts, Mick Doohan, Eddie Lawson und Wayne Rainey, während Umberto Masetti, John Surtees, Geoff Duke, Mike Hailwood, Phil Read und Barry Sheene posthum geehrt wurden.

Die aufwändige Präsentation der Hall of Fame mit rotem Teppich und begrenzter Gästeliste wurde durch die Vorstellung einer neuen, raffinierten Trophäe in Form eines Turms der Champions ergänzt, auf dem bereits 76 Plaketten für jedes WM-Jahr zu sehen sind. Moderator Jack Appleyard teilte uns mit, dass mehr als 2500 Fahrer an einem MotoGP-Rennen teilgenommen haben. Was war also das Unterscheidungsmerkmal für den Status in der Hall of Fame? Die Antwort: Rennfahrer mit mindestens zwei Titeln und/oder 25 Grand-Prix-Siegen nur in der Königsklasse. Das Kriterium bedeutet, dass die Meisterschaft in den kommenden Jahren mindestens zwei weitere Teilnehmer erwarten kann: die aktuellen MotoGP-Fahrer Marc Marquez und Pecco Bagnaia.

Anfangs war der Zweck der Veranstaltung und der Plattform rätselhaft. Die MotoGP hat bereits seit einem Vierteljahrhundert eine «Legends»-Galerie mit fast 40 Persönlichkeiten. Um eine MotoGP-Legende zu werden, mussten umfassendere Verdienste vorliegen. Randy Mamola, viermaliger Vizemeister in der 500-ccm-Klasse, wurde aufgrund seines unermesslichen karitativen Engagements und seiner repräsentativen Arbeit während seiner fünf Jahrzehnte langen Karriere in diesem Sport aufgenommen, und der verstorbene Mike Trimby, ehemaliger Leiter der International Race Teams Association und einer der wichtigsten Befürworter von Sicherheit und Diplomatie im GP-Fahrerlager, war der letzte Neuzugang in Silverstone 2024. Legendenzeremonien finden in der Regel kurz nach dem Rücktritt eines Champions statt und sind mit der Entfernung bestimmter Karrierenummern verbunden, wie im Fall von Rossi (46), Schwantz (34), Stoner (27) und Loris Capirossi (65). Einige waren formelhaft, einige emotional und andere wunderbar nostalgisch: Der dreimalige 50-ccm-Weltmeister Hans-Georg Anscheidt brachte sein altes Motorrad, seine Ausrüstung und seine Rennbekleidung zu seiner Darbietung beim Großen Preis von Deutschland 2023 mit.

«Legenden» sind eine vielseitige Gruppe mit unterschiedlichem Einfluss und ohne feste statistische Grundlage. Die MotoGP hat in der Regel jedes Jahr mindestens eine dreieckige Gedenkmedaille geschaffen und in Rimini bekannt gegeben, dass diese Liste Les Graham (der erste 500-ccm-Champion 1949), Libero Liberati und Gary Hocking im Jahr 2026 umfassen wird. MotoGP Legends ist zielgerichtet, aber im Kontext ist es vielleicht nicht ganz einfach, die wahren «Größen» zu definieren.

«Seit der Gründung der Legends hat sich der Sport stark weiterentwickelt, und das gesamte MotoGP-Ökosystem hat sich erheblich verändert», erklärte Carlos Ezpeleta, Chief Strategy Officer bei Dorna, als er gebeten wurde, die neue Initiative zu begründen, die auch an die moderne Umgestaltung der Marke anknüpft. «Es gibt andere Sportarten mit ähnlichen Hierarchiestufen, und die Idee war, einen ‚Club‘ der bedeutendsten Namen und Persönlichkeiten in der Geschichte unseres Sports zu schaffen. Wir wollten auch den Grund für die Aufnahme objektivieren. MotoGP Legends: Es steht außer Frage, wer sie sind und warum sie weiterhin dabei sind... aber seit der Gründung bis heute hat sich meiner Meinung nach etwas an der Priorität der Königsklasse geändert. Während Moto2 und Moto3 ein fester Bestandteil der Meisterschaft sind und dies auch weiterhin bleiben werden, gibt es ein klares Ziel, die Königsklasse des Sports sowie ihre Champions und ihr Erbe aufzuwerten.»

Der Maßstab von Dorna schirmte den Club ab, und weniger als zwanzig Motorradrennfahrer (von den 29 anderen Champions seit Graham) haben es bisher geschafft. Die Hall of Fame klassifiziert die MotoGP-Asse nach Zahlen und wird zweifellos die späteren Generationen bevorzugen, auch wenn der Sport heute wettbewerbsfähiger ist als zu den Zeiten, als Agostini sieben Titel in Folge gewann, indem er mehr oder weniger zehn Grands Prix pro Jahr bestritt (obwohl er in der Regel am selben Wochenende in verschiedenen Kategorien fuhr). Die MotoGP 2025 umfasst 22 Rennen, während Sheene 1976 seinen ersten 500-ccm-Titel mit fünf Siegen in den sechs Grand Prix gewann, an denen er teilnahm, und sich nicht die Mühe machte, zu den letzten drei zu reisen. Derzeit benötigt Yamaha-Pilot Fabio Quartararo, Champion von 2021, weitere 13 Siege oder einen weiteren Titel, um eine Hall-of-Fame-Medaille zu erhalten. Vier der jüngsten «Famers» sind alle gegeneinander gefahren: Rossi, Stoner, Lorenzo und Pedrosa.

«Wir wollten objektive Kriterien dafür, was man leisten muss, um in die Hall of Fame aufgenommen zu werden», fügte Ezpeleta hinzu. «Deshalb haben wir uns für 25 oder mehr Siege und zwei oder mehr Titel entschieden, und das passt zu den bekanntesten Namen, was großartig ist. Es ist schade, dass einige von ihnen nicht mehr unter uns sind und nicht in einer Weise aufgenommen werden können, die ihnen gebührt. Außerdem haben wir mit den Mitgliedern der Hall of Fame gesprochen und sie gefragt, wer ihrer Meinung nach fehlt, weil er die Kriterien nicht erfüllt ... und es fiel ihnen schwer, Namen zu nennen. Das zeigt, dass die Rangliste korrekt ist.»

Die Liste hat natürlich großes Gewicht, aber die Grenze erscheint für einige Personen, die die MotoGP stark geprägt haben, als zu streng, wie beispielsweise Wayne Gardner mit einem einzigen Titel im Jahr 1987 und 18 Siegen, der jedoch Australiens erster war. Das Gleiche gilt für Alex Criville: Spaniens erster 500-ccm-Champion mit einem Titel 1999 und 15 Siegen.