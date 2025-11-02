Maverick Vinales arbeitet auf der Strecke am Comeback

Red Bull Tech3-KTM-Pilot Maverick Vinales arbeitet fließig an einem erneuten Comeback nach Schulterverletzung. Der Spanier zeigte sich nun in seiner Lederkombi an der Strecke. Ist eine Rückkehr schon in Portugal möglich?

Geht die lange Verletzungszeit von Maverick Vinales endlich zu Ende? Der Red Bull Tech3-KTM-Pilot saß an diesem Wochenende wieder auf dem Motorrad, zeigte sich auf seinen Social-Media-Kanälen in seiner Tech3-Lederkombi und in Aktion. Die nächste Chance auf ein Renncomeback wäre in einer Woche in Portimao.

Auf seinen Social-Media-Kanälen teilte Vinales ein Video, das von seinem Trainer Aleix Santacreu gedreht und veröffentlicht wurde. Es zeigt Vinales in seiner Tech3-KTM-Lederkombi an einer Rennstrecke. Viele Details sind nicht zu erkennen. Nach Informationen unserer Kollegen von GP One handelte es sich bei der geteaserten Szene um einen Test mit einem 1000 cc Supersport-Bike. Demnach soll außerdem am Montag vor dem Portimao-GP, also am 3. November, eine Entscheidung fallen, ob Vinales in Portugal wieder dabei ist.

Einen Test in Spanien mit einem 600er-Motorrad hatte KTM-Rennchef Pit Beirer bereits angekündigt. Zwei Chancen für ein Vinales-Comeback in dieser Saison gibt es noch: Entweder in einer Woche in Portimao oder in der Woche darauf in Valencia zum Saisonfinale. Zuletzt in Malaysia wurde Vinales von KTM-Testpilot Pol Espargaro vertreten.

Vinales hatte sich im Juli am Sachsenring eine Schulterfraktur zugezogen, fiel danach noch drei weitere Runden aus (Deutschland, Tschechien, Österreich und Ungarn). Er quälte sich zum Comeback, trat in Barcelona, Misano und Motegi an. Doch er kam nicht wieder richtig in Form, fuhr hinterher. Und in Mandalika wurden die Schmerzen zu groß. Er musste sich eingestehen: Die Verletzung war noch nicht auskuriert. Nach dem Qualifying in Mandalika meldete er sich vom restlichen Wochenende ab.

Seitdem trainiert der Spanier fleißig für sein erneutes Comeback. Im Red Bull Athlete Performance Center in Salzburg arbeitete er daran, seine Schulter wieder voll einsatzbereit zu bekommen. Dass er nun Videomaterial von sich an einer Rennstrecke postet, dürfte Fans des Spaniers Hoffnung auf ein Comeback machen…