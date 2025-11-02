Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Joan Mir (Honda): «Habe gebremst wie ein Tier»

Von Silja Rulle
Joan Mir erkämpfte sich beim Großen Preis von Malaysia Platz 3 und damit sein zweites MotoGP-Podium der Saison. Bislang unveröffentlichte Aufnahmen zeigen, wie schwer der Weg zu diesem Ergebnis war.
Honda-Pilot Joan Mir fuhr in Malaysia auf Platz 3 und somit auf sein zweites Podium des Jahres. Einige Tage nach dem Rennen hat die MotoGP nun bislang unveröffentlichtes Videomaterial von direkt nach dem Rennen gezeigt. Die Aufnahmen zeigen, wie groß die Erleichterung bei Mir und seinem Team war – und wie schwer sein Kampf mit den eigenen Reifen während des Rennens wirklich war.

Mir holte sich nach erfolgreicher Zieleinfahrt nicht nur Glückwünsche, sondern auch jede Menge Lob für sein Reifenmanagement von seinem Team ab. Im Gespräch mit Teammanager Alberto Puig sagte Mir: «Ich habe entweder den Reifen zerstört, um weiter außen reinzugehen, oder ich war zu geduldig und bin zurückgefallen. Ich habe viel Zeit hinter ihm verloren.» Gemeint ist Yamaha-Pilot Fabio Quartararo, mit dem er sich lange duellierte.

Mir: «Jedes Mal, wenn ich in Kurve 9 gefahren bin, habe ich ein Auge zugemacht und habe mir gesagt: Bitte nicht schon wieder.» Puig klopfe ihm über die Absperrung hinweg zusichernd auf die Hände: «Du hast dich benommen.» Am Vortag am Samstag war ihm im Sprint noch das Motorrad weggerutscht. Im Rennen ging alles glatt – Platz 3!

Kurz darauf traf Mir dann auf dem Weg zu seinen Medienverpflichtungen nach dem Rennen auf seinen Langzeitgegner im GP, Fabio Quartararo, und beklagt sich auch bei ihm über das schwierige Reifenmanagement: «Als ich hinter dir war, hatte ich entweder den Reifen nicht bereit, um dich zu überholen, oder der Vorderreifen fing an zu überhitzen. Du hast das mit deinem Vorderreifen echt gut gemacht.» Der Franzose widersprach vehement. Doch Mir erklärte: «Du bist deine Linie gefahren und dein Vorderreifen hat nicht überhitzt, oder? Das hat funktioniert.»

Im Gespräch mit Alex Rins sagte Mir dann platt: «Ich habe gebremst wie ein Tier.» Ein Podium, für das Mir merklich gekämpft hat. Und das hat sich gelohnt…

