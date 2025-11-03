Miguel Oliveira: Letztes Heimrennen in der MotoGP?

Für Pramac-Yamaha-Pilot Miguel Oliveira ist das Rennen am Wochenende in Portugal aller Wahrscheinlichkeit nach der letzte Heim-GP als MotoGP-Fahrer. Oliveira: «Das verleiht dem Ganzen ein besonderes Gefühl.»

Am Wochenende kehrt die MotoGP nach einer längeren Asien-Pazifik-Reise zurück nach Europa. Erst wird in Portugal gefahren, dann in Valencia. Ende dieser Woche auf dem Autodromo Internacional do Algarve in der Nähe der Touristenstadt Portimao steht für Miguel Oliveira ein spezielles Rennen bevor. Sein Heimrennen – und wohl sein letztes in der MotoGP vor heimischem Publikum.

Kommende Saison fährt der Portugiese für BMW in der Superbike-WM, ersetzt dort Toprak Razgatlioglu. Ironischerweise hatte Pramac-Yamaha Oliveiras MotoGP-Vertrag nicht verlängert, um Platz für Toprak zu schaffen. Für den 30-jährigen Oliveira dürfte der Wechsel in die Superbike-WM auch den endgültigen Abschied aus der MotoGP bedeuten. Damit wäre der Portugal-GP in dieser Woche dann sein letztes Heimrennen als MotoGP-Pilot.

Oliveira: «Es ist etwas Besonderes, weil ich weiß, dass es wahrscheinlich mein letztes MotoGP-Rennen in Portimao sein wird. Aber es ist nicht das letzte Mal, dass ich in Portimao fahre. Ich weiß ich nicht einmal, wie ich diese Emotionen beschreiben soll, denn es ist kein Ende. Aber es ist wahrscheinlich tatsächlich das letzte Mal, dass ich dort ein MotoGP-Rennen fahre. Das verleiht dem Ganzen ein besonderes Gefühl. Es ist auf jeden Fall ein neues Kapitel.»