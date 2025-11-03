Kunstobjekt Marc Marquez: Die Geburt des Champions

Tragisch, aber wahr: Der überragende MotoGP-Pilot des Jahres 2025 wird dieses Jahr nicht auf der Strecke sein. Der richtige Zeitpunkt um den neunfachen Weltmeister Marc Marquez künstlerisch zu würdigen.

Der Wunsch der MotoGP-Fans, den dominierenden Piloten des Jahres und Weltmeister 2025 noch einmal in Aktion auf der Strecke zu sehen, kann nicht erfüllt werden. Gemeinsam mit Arbeitgeber Ducati fiel die Entscheidung, auf ein risikoreiches Comeback zu verzichten und den neuen alten König der MotoGP erst 2026 wieder mit der Desmosedici auf die Strecke zu schicken. Für die letzten beiden Events des Jahres ist Spannung angesagt, denn die GP25 des Champions wird nun von Superbike-Ass Nicolo Bulega eingesetzt.

Weg vom Fenster ist Ikone Marc Marquez deswegen nicht. Jüngst präsentierte die MotoGP eine ganze Serie von neu erschaffenen Kunstwerken zum Thema «MM93». Dabei geht es nicht wie vermutet um ein Abfeiern der Sensationssaison 2025, die Marc Marquez bereits in Japan als Champion bestätigte. Zentrales Motiv des auferstandenen MotoGP-Weltmeisters ist die Geburtsstunde in der Königsklasse.

In einer Auflage von 93 Stück schuf Dave Designs, verantwortlich für alle Designs der Marquez-Brüder, eine Hommage an die Debütsaison 2013. Der kreative Kopf und Schöpfer der gerahmten Werke zu der Idee: «Dieses Kunstwerk ist mehr als nur ein Bild, es verkörpert den Hunger, die Entschlossenheit und den Wagemut von Marc Márquez, als er 2013 seinen ersten MotoGP-Titel errang. Die kräftigen Farben Rot, Schwarz und Weiß spiegeln seinen aggressiven Stil wider. Dieses Werk steht für die Geburt eines Champions.»

Alle 93 Exemplare im handlichen Format von 50 × 70 cm sind von Marc Marquez signiert. Ein entsprechendes Echtheitszertifikat liegt jedem Bild bei. Mit 395 Euro fällt der Preis sportlich, aber noch erschwinglich aus. Sollte die Rarität bereits vergriffen sein: Auf der Kollektions-Seite der MotoGP gibt es neben weiteren neuen Sammlerstücken rund um Marc Marquez auch neue Memorabilia zum frischen Vizeweltmeister Alex Marquez.