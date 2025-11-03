Red Bull KTM Tech 3: Zwei Ersatzpiloten in Portimao!

Wie schon bei den letzten MotoGP-Events wird das französische Tech3-Team auch in Portimao wieder mit Stammpilot Enea Bastianini und Aushilfspilot Pol Espargaro am Start stehen. Auch der Moto3-Ersatzmann ist definiert.

Vieles deutete bereits darauf hin – nun steht es fest. Maverick Vinales, Stammpilot bei Red Bull KTM Tech3, wird auch den Portugal-GP am kommenden Wochenende auslassen. Das bestätigte Teaminhaber Hervé Poncharal im Gespräch mit SPEEDWEEK.com.

«Sicher wäre es schön gewesen, Maverick bereits in Portugal wieder auf dem Motorrad zu haben. Aber in Abstimmung mit KTM gibt es keinerlei Kompromisse, was den Einsatz von Maverick angeht. Und da es heute noch nicht 100 Prozent sicher ist – macht es keinen Sinn. Das Ziel ist klar, dass wir Maverick eine weitere Woche Vorbereitung geben und ihn dann beim Finale in Valencia zurück im Einsatz haben. Der Plan ist, dass er in Valencia die Rennen und den anstehenden Test in bester Verfassung fährt.»

Zur Erinnerung: Nach seiner Schulterverletzung, die sich «Top Gun» Vinales beim Deutschland-Grand-Prix zugezogen hatte, und nach fast zweimonatiger erster Pause waren zwei Comeback-Versuche gescheitert. Nach dem Indonesien-GP, den der Spanier nicht zu Ende fahren konnte, fiel die gemeinsame Entscheidung für eine weitere Phase der Rehabilitation – die Vinales zuletzt auch im Athleten-Center von Partner Red Bull in Österreich verbrachte.

Damit steht auch fest, dass Pol Espargaro wie schon in Australien und Malaysia die RC16 der Tech3-Struktur steuern wird. Teamchef Poncharal: «Mit Pol zu arbeiten ist ein Traum. In unserer Situation gäbe es nur einen besseren Fahrer, der heißt Maverick Vinales. Im Ernst – Pol ist ein großartiger, positiver Mensch, der seinen Job mit voller Hingabe erledigt. Als Ersatzfahrer kann es keinen besseren geben.»

Auch über den Speed des Katalanen gibt es nichts zu diskutieren. In Australien fuhr Espargaro in die Top-10, in Sepang direkt ins Q2.

Portimao stellt dabei eine besondere Aufgabe für den längst wieder eingeschossenen Pol Espargaro dar, wie der Franzose erinnert: «Für Pol ist es etwas Besonderes und mental sicher nicht leicht, nun bei einem Rennwochenende dort zu fahren, wo er seinen schweren Unfall hatte. Seitdem war er nicht mehr in Portugal.»

Die Rede ist von Juni 2023. Im Q1 hatte sich Pol Espargaro mit Wirbelbrüchen, einer Kiefer- und Handfraktur sowie einer Lungenquetschung die schwersten Verletzungen seiner Karriere zugezogen. Eine relevante Entscheidungshilfe für den offiziellen Rücktritt als MotoGP-Stammpilot Ende 2023.

Auch in der Moto3-Abteilung musste bei Tech3 umgeplant werden. Jacob Roulstone, der sich im Training zum Malaysia-GP an der rechten Hand verletzt hat, wird wie Vinales eine weitere Woche geschont. Beim Finale, das möglicherweise das letzte Rennen des WM-15. sein könnte, soll der junge Australier aber wieder am Start sein. Die 250er-KTM bei Tech3 übernimmt mit Joel Esteban ein vertrauter Pilot. Der Spanier, der für Aspar in der Junioren-WM fährt, war bereits Anfang 2025 als Ersatzfahrer bei Tech3 aktiv. Mit Platz 9 schlug sich Esteban in Buriram bestens.