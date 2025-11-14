Das MotoGP-Finale in Valencia: Was wo zu sehen ist

Dieses Wochenende findet in Valencia das Finale der Motorrad-WM 2025 statt. Wir geben einen Überblick, wann und wo die Sessions der Klassen MotoGP, Moto2 und Moto3 mitverfolgt werden können.

Die Übertragungsrechte der Motorrad-Weltmeisterschaft mit den Serien MotoGP, Moto2, Moto3 und MotoE im deutschsprachigen Raum sind ein Flickenteppich. Für alle drei Länder, also Deutschland, Österreich und Schweiz (DACH), überträgt neben der offiziellen Website motogp.com nur Sky Sport das Komplettpaket aller 22 Rennwochenenden. Beide Angebote sind kostenpflichtig.

Zum Jahreswechsel 2023 auf 2024 hat der österreichische Privatsender ServusTV aus dem Red Bull Media House seinen linearen Sendebetrieb in Deutschland eingestellt, seither gibt es für die MotoGP-Übertragungen eine Zusammenarbeit mit DF1.

Zwölf ausgewählte Events der Premium-Klasse des Motorrad-Rennsports werden auch 2025 wieder auf DF1 im linearen TV live und kostenlos übertragen; digital sind diese Rennen bei den Streamingdiensten ServusTV On sowie Red Bull TV zu sehen, die auch auf jedem modernen TV-Gerät geschaut werden können. Von den restlichen Meetings gibt es Zusammenfassungen.

Der «Motul Grand Prix of the Valencian Community» an diesem Wochenende gehört zu den Events, die in Deutschland live übertragen werden. DF1 zeigt am Samstag um 10.50 Uhr das MotoGP-Qualifying. Ab 12.50 überträgt der Sender die Qualifyings der Klassen Moto3 und Moto2, sowie den MotoGP-Sprint live. Am Sonntag werden ab 10.20 Uhr die Rennen aller Klassen live gezeigt.

In Österreich sorgt ServusTV gratis über seine linearen und digitalen Kanäle, inkl. Red Bull TV, für die Verbreitung der MotoGP-WM. Am Samstag wird auf ServusTV ab 10.40 Uhr das MotoGP-Qualifying live übertragen. Ab 12.40 Uhr zeigt der Sender die Qualifyings der Klassen Moto3 und Moto2 sowie den MotoGP-Sprint, der um 15 Uhr gestartet wird. Am Sonntag überträgt ServusTV ab 10.20 Uhr die Rennen der Moto3-, Moto2- und MotoGP-Klasse live. Bereits ab Freitag ist ServusTV On auf Sendung.

Die SRG besitzt die linearen und digitalen Rechte für die Schweiz und überträgt im SRF (deutsch), RTS (französisch) und RSI (italienisch). SRF zwei steigt am Sonntag um 14.05 Uhr in die Liveübertragung des MotoGP-Rennens ein. Im Stream und in der SRF-Sport-App werden sowohl der MotoGP-Sprint am Samstag als auch das MotoGP-Hauptrennen am Sonntag live übertragen.

RSI überträgt auf LA2 am Samstag ab 10.45 Uhr das MotoGP-Qualifying. Ab 13.55 Uhr zeigt der Sender das Qualifying der Moto2-Klasse live. Danach folgt eine Aufzeichnung des Moto3-Qualifyings und die Liveübertragung des MotoGP-Sprints. Um 3.50 Uhr in der Nacht wird eine Aufzeichnung des MotoGP-Sprints gezeigt. Am Sonntag überträgt LA2 ab 10.55 Uhr die Rennen der Klassen Moto3 und Moto2 live. Um 13.55 Uhr erfolgt die Liveübertragung des MotoGP-Rennens. Um 2.35 Uhr in der Nacht folgt eine Aufzeichnung des Rennens der Königsklasse. RTS2 überträgt am Sonntag um 14 Uhr das MotoGP-Rennen live.

Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht aufgelisteten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die MotoGP legal empfangbar ist.

Zeitplan für den «Motul Grand Prix of the Valencian Community» 2025 (MEZ):

Freitag, 14. November:

09.00 – 09.35 Uhr (35 min): Moto3, FP1

09.50 – 10.30 Uhr (40 min): Moto2, FP1

10.45 – 11.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1

13.15 – 13.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice

14.05 – 14.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice

15.00 – 16.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice

Samstag, 15. November:

08.40 – 09.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2

09.25 – 09.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2

10.10 – 10.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2

10.50 – 11.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

11.15 – 11.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2

12.45 – 13.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

13.10 – 13.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

13.40 – 13.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

14.05 – 14.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2



Startzeit:

15.00 Uhr: MotoGP-Sprint (13 Runden)

Sonntag, 16. November:

09.40 – 09.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up



Startzeiten:

11.00 Uhr: Moto3-Rennen (20 Runden)

12.15 Uhr: Moto2-Rennen (22 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (27 Runden)