Bastianini: KTM-Paket für 2026 noch nicht stimmig

KTM-Pilot Enea Bastianini probierte beim MotoGP-Test in Valencia verschiedene Neuerungen für seine RC16. Der Italiener sah bei einigen Bauteilen großes Potenzial, doch die Balance stimmt noch nicht.

MotoGP-Laufsieger Enea Bastianini hatte in der abgelaufenen Saison große Mühe, sein Können auf eine schnelle Runde zu beweisen. Das änderte sich auch beim abschließenden Test in Valencia nicht, den Bastianini auf der 17. Position beendete. Um eine schnelle Runde ging es am Dienstag aber ohnehin nicht. Viel wichtiger war es, neue Teile zu testen und den KTM-Ingenieuren klare Rückmeldungen zu liefern.

Vor allem die neue Heckverkleidung mit dem neuen Sitz erhielt von Bastianini ein Lob: «Es ist eine große Änderung im Vergleich zu dem, was wir die ganze Saison über verwendet haben. Ich denke, dass dieser Sitz ein hohes Potenzial hat. Leider konnte ich ihn nur bei zwei Stints verwenden.»

Für die neuen Teile fand Bastianinis Crew auf die schnelle nicht die richtige Abstimmung. «Bisher gelang es uns nicht, die richtige Balance zu finden. Ich wäre gern noch einmal mit der Standardmaschine gefahren. Doch die Rundenzeiten waren mehr oder weniger gleich», berichtete der Italiener.

Dass die Teams die Testzeit nicht voll nutzen konnten, sorgte bei einigen Fahrern für Frust. Ein nächtlicher Regen bremste den Fahrbetrieb am Vormittag. «Wir hatten leider etwas Pech, weil der Kurs zu Beginn des Testtags nicht bereit war. Ich konnte also nicht an der Abstimmung arbeiten», so Bastianini.

Für die letzte Saison des aktuellen Reglements legen die Hersteller bei der Aerodynamik nach. Alle Hersteller hatten Updates parat, auch KTM blieb nicht tatenlos. «Wir testeten verschiedene Verkleidungen. Alle Verkleidungen haben positive Aspekte, aber auch negative. Wir müssen es richtig kombinieren. Die Kommentare der KTM-Piloten stimmen überein. Das ist gut für KTM», hielt Bastianini fest.

© Gold & Goose Willkommen zum MotoGP-Test in Valencia © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Alex Marquez © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Diogo Moreira © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Nicolo Bulega © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Celestino Vietti © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Diogo Moreira © Gold & Goose Raul Fernandez © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Fermin Aldeguer © Gold & Goose Celestino Vietti © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Luca Marini Zurück Weiter

Ergebnisse MotoGP Valencia-Test (18. November):

1. Raul Fernandez (E), Aprilia, 1:29,373 min

2. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,027 sec

3. Alex Marquez (E), Ducati, +0,084

4. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,177

5. Pedro Acosta (E), KTM, +0,208

6. Maverick Vinales (E), KTM, +0,247

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,268

8. Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,288

9. Brad Binder (ZA), KTM, +0,338

10. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,358

11. Ai Ogura (J), Aprilia, +0,461

12. Joan Mir (E), Honda, +0,499

13. Johann Zarco (F), Honda, +0,521

14. Luca Marini (I), Honda, +0,543

15. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,554

16. Jorge Martin (E), Aprilia, +0,621

17. Enea Bastianini (I), KTM, +0,918

18. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, +1,294

19. Alex Rins (E), Yamaha, +1,347

20. Jack Miller (AUS), Yamaha, +1,491

21. Diogo Moreira (BR), Honda, +1,824

22. Celestino Vietti (I), Ducati, +3,138