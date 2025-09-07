Afyon: Lucas Coenen (KTM) gewinnt Lauf 1
Lucas Coenen holt in der WM weiter auf
Der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen startete von der Pole Position, zog den Holeshot und gewann den ersten Lauf zum Großen Preis der Türkei in Afyonkarahisar mit einem Vorsprung von 3,2 Sekunden vor Jeffrey Herlings (KTM) und WM-Leader Romain Febvre (Kawasaki).
Herlings gab seinem Markenkollegen Coenen wie schon im Qualifikationsrennen Schützenhilfe und bildete einen Puffer zwischen Coenen und Febvre. Febvre startete auf Platz 4. der Franzose musste sich zunächst gegen Tim Gajser (Honda) durchsetzen. Am Ende kam er noch einmal bis auf 1,9 Sekunden an Herlings heran, doch nicht in Schlagdistanz.
Mit Coenen auf Rang 1 und Febvre auf Platz 3 verkürzte Coenen seinen Rückstand zur Tabellenspitze von 29 auf 24 Punkte.
Kein Fahrer aus dem deutschsprachigen Raum erreichte die Top-10: Jeremy Seewer (Ducati) erreichte das Ziel auf Platz 14, der deutsche Beta-Werksfahrer auf Platz 16 und Kevin Brumann (Husqvarna) fiel aus.
MXGP Lauf 1 Afyonkarahisar:
1. Lucas Coenen (B), KTM
2. Jeffrey Herlings (NL), KTM
3. Romain Febvre (F), Kawasaki
4. Tim Gajser (SLO), Honda
5. Ruben Fernandez (E), Honda
6. Maxime Renaux (F), Yamaha
7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha
8. Pauls Jonass (LT), Kawasaki
9. Jan Pancar (SLO), KTM
10. Mattia Guadagnini (I), Ducati
11. Jago Geerts (B), Yamaha
12. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic
13. Andrea Bonacorsi (I), Fantic
14. Jeremy Seewer (CH), Ducati
15. Isak Gifting (S), Yamaha
16. Tom Koch (D), Beta
17. Brent van Doninck (B), Honda
18. Quentin Marc Prugnieres (F), Honda
19. Ben Watson (GB), Beta
20. Brian Bogers (NL), Fantic
...
23. (DNF) Kevin Brumann (CH), Husqvarna
WM-Stand:
1. Romain Febvre (F), Kawasaki, 863 Punkte
2. Lucas Coenen (B), KTM, 839, (-24)
3. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 626, (-237)