Das turbulente Leben von 300-Leader Benat Fernandez
Efren Vazquez und Benat Fernandez sowie das Team #109
Benat Fernandez ist die Überraschung der diesjährigen Supersport-WM 300, die im nächsten Jahr von der neuen Sportbike-Serie abgelöst wird. Der Spanier pilotiert die einzige Kove im Feld und führt die Meisterschaft als Rookie nach vier von acht Meetings mit 134 Punkten (zwei Siege, vier Podestplätze) an, wenn auch nur um einen Punkt vor Julio Garcia (Kawasaki).
Die Piloten der Nachwuchsserie warten seit Misano am 15. Juni auf ihr nächstes Rennen. Die Sommerpause endet erst in Magny-Cours am ersten Septemberwochenende – nach zwölf langen Wochen!
Der vom früheren GP-Piloten Efren Vazquez betreute Teenager verbringt die Wartezeit in bestmöglicher Art und Weise: Mit Rennen. Seit Misano bestritt Fernandez im Red Bull Rookies Cup die Meetings in Mugello, Sachsenring und Spielberg, dazu die JuniorGP-Events in Magny-Cours und Aragon.
Da die seriennahe Meisterschaft ebenfalls in Magny-Cours und Aragon gastiert, bereitet Vazquez seinen Schützling optimal auf die zweite Saisonhälfte vor.
Rennevents von Benat Fernandez während der Pause der SSP-300
21. Juni, Mugello, Rookies
6. Juli, Magny-Cours JuniorGP
12. Juli, Sachsenring, Rookies
27. Juli, Aragon, JuniorGP
17. August, Spielberg, Rookies