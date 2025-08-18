Das turbulente Leben von 300-Leader Benat Fernandez

Während die Supersport-WM 300 seit Mitte Juni in der Sommerpause steckt, vertreibt sich Kove-Pilot und WM-Leader Benat Fernandez in zwei weiteren Rennserien erfolgreich die Zeit.

Benat Fernandez ist die Überraschung der diesjährigen Supersport-WM 300, die im nächsten Jahr von der neuen Sportbike-Serie abgelöst wird. Der Spanier pilotiert die einzige Kove im Feld und führt die Meisterschaft als Rookie nach vier von acht Meetings mit 134 Punkten (zwei Siege, vier Podestplätze) an, wenn auch nur um einen Punkt vor Julio Garcia (Kawasaki).

Die Piloten der Nachwuchsserie warten seit Misano am 15. Juni auf ihr nächstes Rennen. Die Sommerpause endet erst in Magny-Cours am ersten Septemberwochenende – nach zwölf langen Wochen!

Der vom früheren GP-Piloten Efren Vazquez betreute Teenager verbringt die Wartezeit in bestmöglicher Art und Weise: Mit Rennen. Seit Misano bestritt Fernandez im Red Bull Rookies Cup die Meetings in Mugello, Sachsenring und Spielberg, dazu die JuniorGP-Events in Magny-Cours und Aragon.

Da die seriennahe Meisterschaft ebenfalls in Magny-Cours und Aragon gastiert, bereitet Vazquez seinen Schützling optimal auf die zweite Saisonhälfte vor.

Rennevents von Benat Fernandez während der Pause der SSP-300

21. Juni, Mugello, Rookies

6. Juli, Magny-Cours JuniorGP

12. Juli, Sachsenring, Rookies

27. Juli, Aragon, JuniorGP

17. August, Spielberg, Rookies