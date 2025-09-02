Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Formel 1: «Hamilton auf Niveau Volksschule»

Bester Kawasaki-Pilot verletzt: Kove reibt die Hände

Von Kay Hettich
Julio Garcia vor Benat Fernandez
© Gold & Goose

Julio Garcia vor Benat Fernandez

Die Supersport-WM 300 wird am kommenden Wochenende in Magny-Cours fortgesetzt. Mit Julio Garcia (Kawasaki) fällt ausgerechnet der WM-Zweite aus. Nutznießer sind Mirko Gennai und natürlich WM-Leader Benat Fernandez (Kove)
Mit dem Meeting in Magny-Cours beginnt für die Supersport-WM 300 die zweite Saisonhälfte, und nach Frankreich geht es mit den Rennwochenenden in Aragon, Estoril und dem Finale in Jerez Mitte Oktober Schlag auf Schlag weiter. Doch schon in Magny-Cours könnte eine Vorentscheidung fallen.

Denn mit Julio Garcia fällt der WM-Zweite (ein Punkt Rückstand) nach einem Trainingssturz für Magny-Cours aus. Über die Art der Verletzung ist nichts bekannt. Der Spanier fährt für das Kawasaki-Team ProDina, das mit Mirko Gennai einen namhaften Ersatz gefunden hat. Der Italiener wurde in der Sommerpause von Moto Tuning Mol entlassen und stand zur Verfügung. Gennai hat in der 300er-Klasse sieben Siege und 14 Podestplätze eingefahren.

In der Weltmeisterschaft dürfte Spitzenreiter Benat Fernandez beim fünften Saisonrennen einen großen Schritt in Richtung Titelgewinn machen. Der Rookie ist die Überraschung der letzten Saison der Nachwuchsserie und war in keinem der bisherigen acht Rennen schlechter als Fünfter. Der WM-Dritte – KTM-Pilot Jeffrey Buis – hat bereits 20 Punkte Rückstand auf Fernandez.

Damit steigen auch die Chancen von Kove, als erster chinesischer Hersteller eine Rundstrecken-Weltmeisterschaft zu gewinnen.


