Magny-Cours, Quali: Rückkehrer Veneman mit Fabelzeit

Von Kay Hettich
Loris Veneman ist zurück
Loris Veneman ist zurück

Mit der Pole-Position in Rekordzeit bedankte sich Loris Veneman beim Supersport-300-Meeting in Magny-Cours bei MTM Kawasak für seine Verpflichtung in der Sommerpause.
Im Training der Supersport-WM 300 am Vormittag sorgte Rückkehrer Loris Veneman (Kawasaki) in 1:51,473 min für die beste Zeit. Bester KTM-Pilot war Phillip Tonn auf Platz 7 – ein starkes Zeichen vom lange verletzten Sachsen.

Weil für die Nachwuchsserie seit 2024 nur noch ein Training vorgesehen ist, beschäftigten sich die Piloten in der Superpole ab 14:10 Uhr zunächst weiter mit der Abstimmung ihrer Motorräder. Für die erste ansprechende Zeit sorgte nach fünf Minuten erneut der Niederländer, der in 1:51,609 min um 0,7 sec vor Carter Thompson (Kawasaki), David Salvador (Kawasaki) und Jeffrey Buis (KTM) führte. Das ist schneller als der Rekord des 2022 tödlich verunglückten Victor Steeman (1:51,859 min)

Bei Halbzeit der 25-minütigen Session lag Veneman unverändert auf Platz 2, neuer Zweiter Unai Calatayud (Yamaha) mit 0,6 sec Rückstand. WM-Leader Benat Fernandez (Kove) belegte nur die 19. Position.

Neun Minuten vor dem Ende brauste Salvador in 1:51,309 min an die Spitze. Es folgten Veneman, Risueno (Yamaha) und Thompson. Fernandez war aufgewacht und verbesserte sich auf Platz 8.

Im Pulk und mit ordentlich Windschatten brannte Veneman bei noch 3 min eine 1:50,890 min in den Asphalt – eine Sekunde schneller als der bisherige Rekord! Die überragende Rundenzeit des 18-Jährigen hielt allen Angriffen stand. Die erste Startreihe komplettieren mit Salvador und Thompson zwei weitere Kawasaki-Piloten.

Bester Yamaha-Pilot wurde Juan Risueno auf der vierten Startposition. Fernandez stellte die einzige Kove daneben auf Platz 5. Die beste KTM stellte am Ende Jeffrey Buis auf Position 8 – mit Tonn als Zehnter und Jakob Rosenthaler auf Rang 13 qualifizierten sich alle drei Freudenberg-Piloten auf aussichtsreichen Positionen.


Zeiten Supersport-300-WM 2025, Magny-Cours, Superpole:
Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff
1. Loris Veneman (NL) Kawasaki 1:50,890 min
2. David Salvador (E) Kawasaki 1:51,309 + 0,419 sec
3. Carter Thompson (AUS ) Kawasaki 1:51,638 + 0,748
4. Juan Risueno (E) Yamaha 1:51,817 + 0,927
5. Benat Fernandez (E) Kove 1:51,898 + 1,008
6. Humberto Maier (BRA ) Yamaha 1:51,954 + 1,064
7. Arai Agaska (RI) Yamaha 1:52,092 + 1,202
8. Jeffrey Buis (NL) KTM 1:52,182 + 1,292
9. Unai Calatayud (E) Yamaha 1:52,193 + 1,303
10. Phillip Tonn (D) KTM 1:52,299 + 1,409
11. Marco Gaggi (I) Yamaha 1:52,435 + 1,545
12. Daniel Mogeda (E) Kawasaki 1:52,553 + 1,663
13. Jakob Rosenthaler (A) KTM 1:52,556 + 1,666
14. Antonio Torres (E) Kawasaki 1:52,567 + 1,677
15. Jose Osuna (E) Kawasaki 1:52,580 + 1,690
16. Mirko Gennai (I) Kawasaki 1:52,613 + 1,723
17. Marc Vich (E) Yamaha 1:52,677 + 1,787
18. Felix Mulya (RI) Yamaha 1:52,788 + 1,898
19. Roberto Fernandez (E) Kawasaki 1:52,796 + 1,906
20. Kevin Fontainha (BRA ) Yamaha 1:52,867 + 1,977
21. Emiliano Ercolani (I) Kawasaki 1:53,045 + 2,155
22. Gonzalo Sanchez (E) Yamaha 1:53,127 + 2,237
23. Kevin Sabatucci (I) Kawasaki 1:53,137 + 2,247
24. Elia Bartolini (I) Yamaha 1:53,516 + 2,626
25. Ivan Munoz Granero (E) Kawasaki 1:53,679 + 2,789
26. Gianmaria Ibidi (I) Yamaha 1:53,961 + 3,071
27. Emanuele Cazzaniga (I) Yamaha 1:53,998 + 3,108
28. Giacomo Zannini (I) Kawasaki 1:54,073 + 3,183
29. Romeo Moneyron (F) Kawasaki 1:54,532 + 3,642
30. Daniel Ocete (E) Kawasaki 1:54,829 + 3,939
31. Tomas Alonso (P) Kawasaki 1:55,124 + 4,234
NQ Pierre Perinard(F) Kawasaki 1:56,852 + 5,962
NQ Troy Sovicka (CZ) Kawasaki    

Ducati macht Rückschritt, Marquez den Unterschied

Von Michael Scott
Kolumnist Michael Scott über den Unterschied, den ein einzelner Fahrer machen kann – und den Unterschied zwischen zwei einander ähnelnden Motorrädern. Warum Ducati einen Rückschritt gemacht hat.
» weiterlesen
 

