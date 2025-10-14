Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Marc Marquez ist operiert

Jakob Rosenthaler (KTM): Fast zeitgleich mit Sieger

Von Jordi Gutiérrez
Jakob Rosenthaler
© Gold & Goose

Jakob Rosenthaler

KTM-Pilot Jakob Rosenthaler sammelt nicht nur regelmäßig Punkte für das sächsische Freudenberg Team, sondern behauptet sich auch zunehmend in der Spitzengruppe. In Estoril belegte er die Plätze 13 und 10.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Die Supersport-WM 300 ging am vergangenen Wochenende in die Zielgerade. Der Circuito do Estoril unweit von Lissabon war die vorletzte Station der diesjährigen Saison. Jakob Rosenthaler kannte die Strecke bereits aus früheren Jahren in der JuniorGP-Weltmeisterschaft, aber mit der KTM RC390R war es sein erster Auftritt am westlichsten Punkt Europas.

Rosenthaler und sein Team wurden von dem herrlichen Spätsommerwetter mit sommerlichen Temperaturen knapp unter 30 Grad Celsius am Nachmittag während der drei Tage etwas überrascht. «Unser größtes Problem am vergangenen Wochenende waren die hohen Temperaturen», beginnt der 19-Jährige aus Linz. «Im freien Training war es noch nicht so schlimm. Die Bedingungen waren noch auf unserer Seite und ich habe mich sofort recht wohlgefühlt, auch wenn das Ergebnis das nicht vermuten ließ. Ich bin viele Runden alleine gefahren, um mich mit dem Bike an die Strecke und die Bedingungen zu gewöhnen. Aus dieser Sicht war es in Ordnung.»

Einige Stunden später wendete sich jedoch das Blatt für ihn: «Leider konnten wir es in der Superpole nicht wirklich umsetzen. Einerseits war das Timing nicht richtig, andererseits gelang mir keine fehlerfreie Runde. Außerdem war es am Nachmittag ziemlich heiß. Wie wir dieses Jahr schon mehrfach gesehen haben, kommen hohe Temperaturen unserem Motorrad nicht besonders zugute. Das bestätigte sich am Samstagmorgen im Warm-up, als es noch deutlich kühler war. Da lief alles viel besser und wir waren deutlich konkurrenzfähiger.»

Die Erwartungen für das erste Rennen des Wochenendes waren dennoch gedämpft. «Aber ich habe die Startphase recht gut gemeistert», sagte Rosenthaler, «und mich vom 17. Startplatz bis in die Spitzengruppe vorgearbeitet. Ich war bereits unter den Top-10, aber die Pace war unglaublich hoch. Ich war am absoluten Limit und konnte bis zu einem gewissen Grad mithalten, aber Überholen war unmöglich. Runde für Runde geriet auch die Temperatur des Motorrads etwas außer Kontrolle, was zulasten der Leistung ging.»

Rosenthaler fuhr fort: «In der zweiten Hälfte des Rennens war es nicht mehr möglich, mit der Gruppe mitzuhalten. Das zeigte sich auch bei meinen Teamkollegen, die gleichzeitig ebenfalls immer mehr zu kämpfen hatten und zurückfielen. Mit Platz 13 habe ich wirklich alles gegeben. Aber ich war nicht zufrieden, denn das Ergebnis war nicht das, was ich mir erhofft hatte.»

Am Sonntag sorgte eine leichte Brise den ganzen Tag über für etwas andere Bedingungen. «Wir konnten uns für das zweite Rennen deutlich verbessern», fasst er zusammen. «Vor allem in der zweiten Hälfte war das Gesamtpaket aus Motorrad und Fahrer viel konstanter und schlagkräftiger. Es fiel mir leichter, das Tempo zu halten. Dennoch war es immer noch schwierig, mehrere Gegner auf einmal zu überholen, und ich konnte mich nicht wirklich nach vorn arbeiten, weil mir diese Zehntelsekunde in der Rundenzeit fehlte, um etwas entspannter fahren und auch flexibler in meiner Linienwahl sein zu können. Für mich gab es also nur die ideale Linie, auf der ich immer auf der letzten Rille bleiben musste, um mithalten zu können. Im Ziel lag ich nur 0,8 Sekunden hinter dem Sieger und hatte am Ende erneut ein Top-10-Ergebnis auf dem Papier. Damit bin ich zufrieden, vor allem weil ich weiß, dass ich wirklich alles gegeben habe.»

An diesem Wochenende findet auf dem Circuito de Jerez das Saisonfinale statt. Rosenthaler hat große Hoffnungen für das Event: «In Jerez werden wir auf dem aufbauen, was wir am Sonntag in Estoril entdeckt haben, und in derselben Richtung weitermachen, damit wir unter diesen Bedingungen wettbewerbsfähiger sind. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es in Jerez genauso warm sein wird.»

Ergebnis Supersport-300-WM 2025, Estoril, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Carter Thompson (AUS ) Kawasaki
2. Benat Fernandez (E) Kove + 0,010 sec
3. Daniel Mogeda (E) Kawasaki + 0,036
4. David Salvador (E) Kawasaki + 0,041
5. Antonio Torres (E) Kawasaki + 0,111
6. Matteo Vannucci (I) Yamaha + 0,187
7. Jeffrey Buis (NL) KTM + 0,610
8. Jose Osuna (E) Kawasaki + 0,630
9. Juan Risueno (E) Yamaha + 0,677
10. Jakob Rosenthaler (A) KTM + 0,860
11. Humberto Maier (BRA ) Yamaha + 1,113
12. Marco Gaggi (I) Yamaha + 3,211
13. Felix Mulya (RI) Yamaha + 3,221
14. Phillip Tonn (D) KTM + 5,657
15. Kevin Fontainha (BRA ) Yamaha + 5,662
16. Tomas Alonso (P) Kawasaki + 5,667
17. Emiliano Ercolani (I) Kawasaki + 5,733
18. Marc Vich (E) Yamaha + 6,229
19. Elia Bartolini (I) Yamaha + 6,302
20. Gianmaria Ibidi (I) Yamaha + 9,504
21. Unai Calatayud (E) Yamaha + 9,542
22. Loris Veneman (NL) Kawasaki + 25,568
23. Almer Alfarezel Decksa (RI) Yamaha + 25,580
24. Ivan Munoz Granero (E) Kawasaki + 25,604
25. Giacomo Zannini (I) Kawasaki + 25,626
26. Uriel Hidalgo (E) Kawasaki + 25,845
27. Troy Sovicka (CZ) Kawasaki + 29,969
28. Kevin Sabatucci (I) Kawasaki + 44,894
29. Gonzalo Sanchez (E) Yamaha + 55,271
- Julio Garcia (E) Kawasaki
- Roberto Fernandez (E) Kawasaki
Ergebnis Supersport-300-WM 2025, Estoril, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Matteo Vannucci (I) Yamaha
2. Carter Thompson (AUS ) Kawasaki + 0,304 sec
3. Loris Veneman (NL) Kawasaki + 0,336
4. Benat Fernandez (E) Kove + 0,360
5. David Salvador (E) Kawasaki + 0,517
6. Antonio Torres (E) Kawasaki + 0,642
7. Daniel Mogeda (E) Kawasaki + 1,076
8. Juan Risueno (E) Yamaha + 1,576
9. Humberto Maier (BRA ) Yamaha + 1,578
10. Roberto Fernandez (E) Kawasaki + 1,647
11. Jeffrey Buis (NL) KTM + 1,686
12. Julio Garcia (E) Kawasaki + 2,059
13. Jakob Rosenthaler (A) KTM + 5,105
14. Jose Osuna (E) Kawasaki + 11,745
15. Elia Bartolini (I) Yamaha + 19,406
16. Marco Gaggi (I) Yamaha + 19,420
17. Kevin Fontainha (BRA ) Yamaha + 19,808
18. Marc Vich (E) Yamaha + 19,812
19. Tomas Alonso (P) Kawasaki + 22,408
20. Gianmaria Ibidi (I) Yamaha + 22,779
21. Gonzalo Sanchez (E) Yamaha + 22,793
22. Phillip Tonn (D) KTM + 23,531
23. Emiliano Ercolani (I) Kawasaki + 28,690
24. Kevin Sabatucci (I) Kawasaki + 28,734
25. Ivan Munoz Granero (E) Kawasaki + 28,747
26. Uriel Hidalgo (E) Kawasaki + 32,715
27. Troy Sovicka (CZ) Kawasaki + 51,108
- Giacomo Zannini (I) Kawasaki
- Unai Calatayud (E) Yamaha
- Felix Mulya (RI) Yamaha
- Almer Alfarezel Decksa (RI) Yamaha
Supersport-300-WM 2025: Stand nach 14 von 16 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Benat Fernandez (E) Kove 205
2. Carter Thompson (AUS ) Kawasaki 195
3. David Salvador (E) Kawasaki 183
4. Matteo Vannucci (I) Yamaha 159
5. Jeffrey Buis (NL) KTM 145
6. Julio Garcia (E) Kawasaki 140
7. Humberto Maier (BRA ) Yamaha 124
8. Antonio Torres (E) Kawasaki 114
9. Daniel Mogeda (E) Kawasaki 98
10. Jose Osuna (E) Kawasaki 81
11. Loris Veneman (NL) Kawasaki 73
12. Marco Gaggi (I) Yamaha 70
13. Juan Risueno (E) Yamaha 53
14. Jakob Rosenthaler (A) KTM 45
15. Felix Mulya (RI) Yamaha 42
16. Mirko Gennai (I) Kawasaki 35
17. Phillip Tonn (D) KTM 33
18. Kevin Fontainha (BRA ) Yamaha 32
19. Roberto Fernandez (E) Kawasaki 24
20. Elia Bartolini (I) Yamaha 23
21. Unai Calatayud (E) Yamaha 20
22. Kevin Sabatucci (I) Kawasaki 19
23. Tomas Alonso (P) Kawasaki 12
24. Petr Svoboda (CZ) Kawasaki 9
25. Marc Vich (E) Yamaha 6
26. Gianmaria Ibidi (I) Yamaha 5
27. Emiliano Ercolani (I) Kawasaki 4
28. Faerozi Toreqottullah (RI) Yamaha 4
29. Daniel Ocete (E) Kawasaki 3
30. Ivan Munoz Granero (E) Kawasaki 3
31. Alessandro Di Persio (I) Yamaha 1

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Ferrari: Grosse Ziele für 2025, peinliche Bilanz

Von Mathias Brunner
​Für viele Insider galt Singapur als die beste Chance für Ferrari, 2025 noch einen Grand Prix-Sieg zu erobern. Du ihnen gehört auch Charles Leclerc. Geht das stolze Ferrari in dieser Saison sieglos aus?
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Di. 14.10., 17:00, Motorvision TV
    Isle of Man Tourist Trophy
  • Di. 14.10., 17:45, Motorvision TV
    FIM X-Trial World Championship
  • Di. 14.10., 18:40, Motorvision TV
    FIM Sidecarcross World Championship
  • Di. 14.10., 19:15, ServusTV
    Servus Sport aktuell
  • Di. 14.10., 19:15, SPORT1+
    The Front Row
  • Di. 14.10., 19:30, Motorvision TV
    Motorradsport: FIM Superenduro World Championship
  • Di. 14.10., 19:45, SPORT1+
    The Front Row
  • Di. 14.10., 20:00, Motorvision TV
    Australian Motocross Championship
  • Di. 14.10., 20:55, Motorvision TV
    Gearing Up
  • Di. 14.10., 21:30, Eurosport
    Rallye: World Rally-Raid Championship
» zum TV-Programm
6.98 07100916 C1410054513 | 5