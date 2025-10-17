Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Formel 1: Fremdschämen in den USA

Jerez: Dritte Yamaha-Pole in Folge, KTM auf Platz 4

Von Kay Hettich
Matteo Vannucci brauste frühzeitig zur Pole-Position
© Gold & Goose

Matteo Vannucci brauste frühzeitig zur Pole-Position

Die Superpole der Supersport-WM 300 in Jerez gewann zum dritten Mal in Folge der aufstrebende Matteo Vannucci (Yamaha). Bester KTM-Pilot wurde Jeffrey Buis als Vierter. WM-Leader Benat Fenandez (Kove) Siebter.
Im Training der Supersport-WM 300 am Vormittag sorgte Antonio Torres (Kawasaki) in 1:52,230 min für die beste Zeit; WM-Leader Benat Fernandez mit der einzigen Kove war mit 0,8 sec Rückstand Elfter. David Salvador (2.) und Carter Thompson (9.), die Fernandez als Einzige den Titel realistisch noch streitig machen können, waren vor ihm platziert.

Weil für die Nachwuchsserie nur noch ein Training vorgesehen ist, dient die 25-minütige Superpole den Piloten auch zur Abstimmung ihrer Motorräder. In der 300er-Kategorie sind aber auch das richtige Timing und die Platzierung auf der Strecke immens wichtig.

Für die erste ansprechende Zeit sorgte nach fünf Minuten Thompson in 1:52,151 min – den Pole-Rekord hatte der Australier 2024 in 1:51,999 min aufgestellt. Nach zehn Minuten führte Estoril-Sieger Matteo Vannucci (Yamaha) in 1:52,039 min die Zeitenliste an. Der Italiener fährt seine schnellsten Runden für gewöhnlich ganz allein, so auch dieses Mal. In Aragón und Estoril holte sich der Italiener so den vordersten Startplatz. Als bester KTM-Pilot lag Jeffrey Buis an vierter Stelle.

Bei noch zehn Minuten legten die Piloten einen Boxenstopp ein, um sich auf die finale Zeitenjagd vorzubereiten. Den Anfang machen der weiterhin führende Vannucci und Fernandez, die sich aber nach ihrer Einrollrunde mitten im Pulk wiederfanden und zunächst keine schnellere Runde fahren konnten.

Bis zum Ablauf der Zeit standen sich die Piloten gegenseitig im Weg und nur vereinzelt blitzten Sektorbestzeiten auf. So blieb es bei der Bestzeit von Vannucci, die der Yamaha-Pilot bereits am Anfang der Session gefahren war. Die erste Reihe komplettieren mit Thompson und Pepe Osuna zwei Kawasaki-Piloten. Kove-Ass Fernandez qualifizierte sich als Siebter.

Bester KTM-Pilot wurde Jeffrey Buis (KTM) auf Startplatz 4. Die deutschsprachigen Teamkollegen des Niederländers, Jakob Rosenthaler und Philipp Tonn qualifizierten sich auf den Plätzen 14 und 19.

Gaststarter Lukasc Hamilton verpasste die Qualifikationshürde.

Zeiten Supersport-300-WM 2025, Estoril, Superpole:
Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff
1. Matteo Vannucci (I) Yamaha 1:52,039 min
2. Carter Thompson (AUS ) Kawasaki 1:52,151 + 0,112 sec
3. Jose Osuna (E) Kawasaki 1:52,213 + 0,174
4. Jeffrey Buis (NL) KTM 1:52,248 + 0,209
5. David Salvador (E) Kawasaki 1:52,312 + 0,273
6. Loris Veneman (NL) Kawasaki 1:52,376 + 0,337
7. Benat Fernandez (E) Kove 1:52,406 + 0,367
8. Humberto Maier (BRA ) Yamaha 1:52,558 + 0,519
9. Daniel Mogeda (E) Kawasaki 1:52,669 + 0,630
10. Unai Calatayud (E) Yamaha 1:52,669 + 0,630
11. Elia Bartolini (I) Yamaha 1:52,678 + 0,639
12. Roberto Fernandez (E) Kawasaki 1:52,781 + 0,742
13. Antonio Torres (E) Kawasaki 1:52,784 + 0,745
14. Jakob Rosenthaler (A) KTM 1:52,831 + 0,792
15. Marco Gaggi (I) Yamaha 1:52,867 + 0,828
16. Gonzalo Sanchez (E) Yamaha 1:52,988 + 0,949
17. Kevin Sabatucci (I) Kawasaki 1:53,050 + 1,011
18. Julio Garcia (E) Kawasaki 1:53,084 + 1,045
19. Phillip Tonn (D) KTM 1:53,127 + 1,088
20. Felix Mulya (RI) Yamaha 1:53,139 + 1,100
21. Juan Risueno (E) Yamaha 1:53,152 + 1,113
22. Kevin Fontainha (BRA ) Yamaha 1:53,253 + 1,214
23. Emiliano Ercolani (I) Kawasaki 1:53,377 + 1,338
24. Daniel Ocete (E) Kawasaki 1:53,435 + 1,396
25. Arai Agaska (RI) Yamaha 1:53,461 + 1,422
26. Marc Vich (E) Yamaha 1:53,683 + 1,644
27. Gianmaria Ibidi (I) Yamaha 1:53,697 + 1,658
28. Ivan Munoz Granero (E) Kawasaki 1:53,914 + 1,875
29. Uriel Hidalgo (E) Kawasaki 1:54,188 + 2,149
30. Giacomo Zannini (I) Kawasaki 1:54,397 + 2,358
31. Troy Sovicka (CZ) Kawasaki 1:55,608 + 3,569
32. Shuncheng Zhang (CHN) Yamaha 1:56,861 + 4,822
NQ Lukacs Hamilton (H) Yamaha 2:00,038 + 7,999

Ferrari: Grosse Ziele für 2025, peinliche Bilanz

Von Mathias Brunner
​Für viele Insider galt Singapur als die beste Chance für Ferrari, 2025 noch einen Grand Prix-Sieg zu erobern. Zu ihnen gehört auch Charles Leclerc. Geht das stolze Ferrari in dieser Saison sieglos aus?
» weiterlesen
 

