Jerez, Lauf 1: Chaos-Sieg für Yamaha, Drama für Kove

Von Kay Hettich
Matteo Vannucci holte sich einen weiteren Sieg
© Gold & Goose

Matteo Vannucci holte sich einen weiteren Sieg

Den Sieg in Lauf 1 der Supersport-WM 300 in Jerez heimste Matteo Vannucci (Yamaha) ein. Weil Benat Fernandez (Kove) und Carter Thompson (Kawasaki) patzten, sind die Top-3 der Meisterschaft nur von zwei Punkten getrennt.
Die Pole-Position im ersten Lauf hatte sich am Freitag zum dritten Mal in Folge Matteo Vannucci (Yamaha) gesichert. Neben dem Italiener nahmen die Kawasaki-Piloten Carter Thompson und Pepe Osuna Aufstellung. Bester KTM-Pilot in der Superpole war Jeffrey Buis als Vierter. Wegen zu geringen Luftdrucks wurde der Niederländer jedoch nach ganz hinten verfrachtet. Die deutschsprachigen Teamkollegen des zweifachen Weltmeisters, Jakob Rosenthaler und Phillip Tonn, gingen auf den Plätzen 14 und 19 ins Rennen.

WM-Leader Benat Fernandez mit der einzigen Kove ging als Siebter und damit hinter seinen WM-Rivalen Thompson und David Salvador (5.) in das erste Rennen. Die Top-3 der Gesamtwertung liegen innerhalb von 22 Punkten und Fernandez kann am Samstag nur Weltmeister werden, wenn er 15 Punkte mehr als Thompson einfährt.

Nach dem Start reihten sich alle Titelanwärter in der vorderen Gruppe ein und zeigten spannende Überholmanöver bis in die letzte Runde. Eine furiose Aufholjagd zeigte Buis, der nach drei Runden nur eine Sekunde hinter der Spitze Neunter war.

Auf dem flüssigen Circuito de Jerez schien Fernandez besser zurechtzukommen, als davor in Aragón und Estoril – die Kove ist nicht das schnellste Motorrad der 300er-Kategorie. In Runde 4 verabschiedete sich Thompson mit einem Sturz aus dem Kampf um den Sieg.

Zwei Runden später stürzte Julio Garcia (Kawasaki) inmitten in der Verfolgergruppe, wodurch Daniel Ocete (Kawasaki) und Marc Vich (Yamaha) ebenfalls zu Sturz kamen. Weil die Trümmer der Motorräder auf der Piste liegenblieben, wurden sofort rote Flaggen geschwenkt und das Rennen abgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt führte Vannucci vor Fernandez und Salvador.

Nach einigen Minuten die Entscheidung der Rennleitung: Der erste Lauf wird über 5 Runden in der Reihenfolge vom letzten Zeitmesspunkt vor dem Abbruch neu gestartet. Weil er das Rennen fortgesetzt hatte, war auch Thompson mit von der Partie – allerdings als 30. der Startaufstellung. Nun war die Ausgangsposition für Rosenthaler (7.) und Buis (8.) bedeutend besser.

Der zweite Teil des Rennens war hektisch und chaotisch. Ab der ersten Kurve wurde attackiert und überholt, als wäre es die letzte Runde. Fernandez taktierte geschickt und platzierte sich immer weit vorn, doch zu Beginn der letzten Runde ratterte der Kove-Pilot gemeinsam mit Loris Veneman (Kawasaki) durch den Kies – der WM-Leader kam außerhalb der Punkte auf Platz 16 ins Ziel.

An der Spitze setzte sich Pole-Setter Vannucci knapp gegen Salvador durch. Dank der 20 Punkte für Platz 2 liegt Salvador nur noch zwei Punkte hinter Fernandez, so wie auch Thompson, der als Achter die Ziellinie kreuzte. Spannender kann die Ausgangssituation für das letzte Rennen der Supersport-WM 300 nicht sein! Dritter im ersten Lauf wurde Daniel Mogeda (Kawasaki).

Mit Buis als Sechster und Rosenthaler auf der neunten Position schafften es zwei KTM in die Top-10. Für Tonn reichte es nur zu Platz 19.

So lief das Rennen:

Start: Fernandez vor Salvador, Osuna und Veneman in die erste Kurve. Vannucci Fünfter, Rosenthaler Siebter. Thompson auf 19.

Runde 1: Veneman vor Vannucci, Salvador und Fernandez. Rosenthaler und Buis auf 8 und 9. Thompson auf 17.

Runde 2: Vannucci in 1:52,407 min vor Fernandez und Veneman. Tonn auf 15. Sturz Ercolani.

Runde 3: Fernandez Vierter, Salvador Siebter. Thompson in 1:51,805 min vor auf Platz 13.

Runde 4: Fernandez auf Sieben zurückgefallen – und rattert gemeinsam mit Veneman in Kurve 1 durch den Kies! Vannuci führt vor Mogeda und Salvador.

Letzte Runde: Vannucci gewinnt vor Salvador und Mogeda.

Ergebnis Supersport-300-WM 2025, Jerez, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Matteo Vannucci (I) Yamaha
2. David Salvador (E) Kawasaki + 0,019 sec
3. Daniel Mogeda (E) Kawasaki + 0,248
4. Antonio Torres (E) Kawasaki + 0,438
5. Jose Osuna (E) Kawasaki + 0,513
6. Jeffrey Buis (NL) KTM + 0,538
7. Juan Risueno (E) Yamaha + 0,839
8. Carter Thompson (AUS ) Kawasaki + 0,880
9. Jakob Rosenthaler (A) KTM + 1,012
10. Humberto Maier (BR ) Yamaha + 1,140
11. Felix Mulya (RI) Yamaha + 2,902
12. Elia Bartolini (I) Yamaha + 3,000
13. Unai Calatayud (E) Yamaha + 3,090
14. Gonzalo Sanchez (E) Yamaha + 3,151
15. Loris Veneman (NL) Kawasaki + 5,301
16. Benat Fernandez (E) Kove + 5,387
17. Arai Agaska (RI) Yamaha + 5,605
18. Marco Gaggi (I) Yamaha + 5,858
19. Phillip Tonn (D) KTM + 6,269
20. Roberto Fernandez (E) Kawasaki + 6,366
21. Kevin Sabatucci (I) Kawasaki + 6,569
22. Giacomo Zannini (I) Kawasaki + 11,109
23. Troy Sovicka (CZ) Kawasaki + 14,399
24. Shuncheng Zhang (CHN) Yamaha + 28,173
25. Ivan Munoz Granero (E) Kawasaki + 35,140
26. Gianmaria Ibidi (I) Yamaha + 59,049
27. Emiliano Ercolani (I) Kawasaki + > 1 min
Supersport-300-WM 2025: Stand nach 15 von 16 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Benat Fernandez (E) Kove 205
2. Carter Thompson (AUS ) Kawasaki 203
3. David Salvador (E) Kawasaki 203
4. Matteo Vannucci (I) Yamaha 184
5. Jeffrey Buis (NL) KTM 155
6. Julio Garcia (E) Kawasaki 140
7. Humberto Maier (BR ) Yamaha 130
8. Antonio Torres (E) Kawasaki 127
9. Daniel Mogeda (E) Kawasaki 114
10. Jose Osuna (E) Kawasaki 92
11. Loris Veneman (NL) Kawasaki 74
12. Marco Gaggi (I) Yamaha 70
13. Juan Risueno (E) Yamaha 62
14. Jakob Rosenthaler (A) KTM 52
15. Felix Mulya (RI) Yamaha 47
16. Mirko Gennai (I) Kawasaki 35
17. Phillip Tonn (D) KTM 33
18. Kevin Fontainha (BRA ) Yamaha 32
19. Elia Bartolini (I) Yamaha 27
20. Roberto Fernandez (E) Kawasaki 24
21. Unai Calatayud (E) Yamaha 23
22. Kevin Sabatucci (I) Kawasaki 19
23. Tomas Alonso (P) Kawasaki 12
24. Petr Svoboda (CZ) Kawasaki 9
25. Marc Vich (E) Yamaha 6
26. Gianmaria Ibidi (I) Yamaha 5
27. Emiliano Ercolani (I) Kawasaki 4
28. Faerozi Toreqottullah (RI) Yamaha 4
29. Daniel Ocete (E) Kawasaki 3
30. Ivan Munoz Granero (E) Kawasaki 3
31. Gonzalo Sanchez (E) Yamaha 2
32. Alessandro Di Persio (I) Yamaha 1

